Hrôzostrašný násilný čin vyšetrujú kriminalisti od utorkových večerných hodín na Lounsku.
„Krajskí kriminalisti sa zaoberajú násilným trestným činom, pri ktorom došlo k vážnym zraneniam dieťaťa. Dieťa muselo byť prevezené letecky do nemocnice,“ informovala Polícia Českej republiky v príspevku na sieti X. „K činu malo dôjsť včera večer v okrese Louny. V súvislosti s týmto incidentom polícia zadržala jednu osobu,“ vysvetlili.
Podľa informácií CNN Prima NEWS údajne muž v ubytovni v menšej obci neďaleko Žatca „brutálne zmlátil malé batoľa“. Zatiaľ nie je známe, či medzi mužom a dieťaťom bola rodinná väzba. Polícia okolnosti udalosti momentálne vyšetruje, preto „v tejto chvíli nemôže poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla.
Server Novinky.cz upresňuje, že išlo o obec Lipno neďaleko Loun, ktoré sa nachádzajú na severe Čiech. „Na mieste sme mali dve posádky a z Prahy letel na miesto vrtuľník leteckej záchrannej služby. Ten potom pacienta previezol do jedného z pražských centier,“ citujú slová hovorcu záchrannej služby Prokopa Voleníka. Dieťa má byť momentálne v starostlivosti nemocnice Motol.