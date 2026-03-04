Hlavné témy
Aktuálne témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Lucie Novotná/refresher.sk
dnes 4. marca 2026 o 17:26
Čas čítania 0:46

Brutálny prípad v Česku: Muž údajne na ubytovni zmlátil batoľa, dieťa previezli vrtuľníkom do nemocnice

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Hrôzostrašný násilný čin vyšetrujú kriminalisti od utorkových večerných hodín na Lounsku.

„Krajskí kriminalisti sa zaoberajú násilným trestným činom, pri ktorom došlo k vážnym zraneniam dieťaťa. Dieťa muselo byť prevezené letecky do nemocnice,“ informovala Polícia Českej republiky v príspevku na sieti X. „K činu malo dôjsť včera večer v okrese Louny. V súvislosti s týmto incidentom polícia zadržala jednu osobu,“ vysvetlili.

Podľa informácií CNN Prima NEWS údajne muž v ubytovni v menšej obci neďaleko Žatca „brutálne zmlátil malé batoľa“. Zatiaľ nie je známe, či medzi mužom a dieťaťom bola rodinná väzba. Polícia okolnosti udalosti momentálne vyšetruje, preto „v tejto chvíli nemôže poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla.

Server Novinky.cz upresňuje, že išlo o obec Lipno neďaleko Loun, ktoré sa nachádzajú na severe Čiech. „Na mieste sme mali dve posádky a z Prahy letel na miesto vrtuľník leteckej záchrannej služby. Ten potom pacienta previezol do jedného z pražských centier,“ citujú slová hovorcu záchrannej služby Prokopa Voleníka. Dieťa má byť momentálne v starostlivosti nemocnice Motol.

Policie ČR
Zdroj: Policie ČR
1. marca 2026 o 14:50 Čas čítania 0:33 Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
4. marca 2026 o 14:53 Čas čítania 0:24 Napätie na Blízkom východe: Irán odpálil balistickú raketu smerom k Turecku. Obrana ju zneškodnila ešte vo vzduchu Napätie na Blízkom východe: Irán odpálil balistickú raketu smerom k Turecku. Obrana ju zneškodnila ešte vo vzduchu
26. februára 2026 o 17:19 Čas čítania 0:25 Nárast osýpok v Európe: Vírus sa prenáša vzduchom, v miestnosti môže prežiť celé hodiny po odchode nakazeného Nárast osýpok v Európe: Vírus sa prenáša vzduchom, v miestnosti môže prežiť celé hodiny po odchode nakazeného
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Česko
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
1
5. 2. 2026 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
pred 3 hodinami
Americká ponorka pri Srí Lanke potopila iránsku vojnovú loď. Po incidente je nezvestných viac ako 100 ľudí
Americká ponorka pri Srí Lanke potopila iránsku vojnovú loď. Po incidente je nezvestných viac ako 100 ľudí
dnes o 07:43
Británia sprísňuje migračnú politiku: Obmedzí vydávanie víz pre občanov týchto štyroch krajín
Británia sprísňuje migračnú politiku: Obmedzí vydávanie víz pre občanov týchto štyroch krajín
dnes o 13:38
Dôležitá novinka pre živnostníkov: Ministerstvo oznámilo výnimku z nových odvodov, týka sa tisícov ľudí
Dôležitá novinka pre živnostníkov: Ministerstvo oznámilo výnimku z nových odvodov, týka sa tisícov ľudí
pred 2 dňami
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
1
5. 2. 2026 12:44
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
ZOZNAM: Zverejnili 75 najlepších lekárov na Slovensku v roku 2026. Nájdeš medzi nimi aj toho svojho?
3
pred 2 dňami
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
1
pred 2 dňami
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
Zmeny pre živnostníkov v roku 2026: Štát po novom zavádza automatické poistenie
pred 2 dňami
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie
dnes o 07:43
Británia sprísňuje migračnú politiku: Obmedzí vydávanie víz pre občanov týchto štyroch krajín
Británia sprísňuje migračnú politiku: Obmedzí vydávanie víz pre občanov týchto štyroch krajín
28. 2. 2026 13:47
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
Prichádza k nám ďalšia vlna studeného počasia? Pozri, dokedy pretrvajú vyššie teploty
2
pred 3 dňami
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
Niektorí živnostníci ušetria stovky eur na odvodoch. Štát chce zrušiť 131-eurové odvody, pre časť podnikateľov zavedú novú hranicu
3
pred 2 dňami
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
26. 2. 2026 9:03
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
Daňový bonus 2026 môže rodičom priniesť stovky eur navyše. O sume rozhoduje vek dieťaťa aj výška príjmu
1
26. 2. 2026 16:46
Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol
Inšpekcia práce odhalila fiktívnych živnostníkov. Po celom Slovensku vykonala stovky kontrol
Lifestyle news
Apple predstavil prelomový MacBook Neo. Jeho cena ťa veľmi príjemne prekvapí
pred 2 hodinami
Warner Bros pripravuje ďalší trhák: Fanúšikovia sa môžu tešiť na filmový prequel k seriálu Game of Thrones
pred 3 hodinami
Zvrat v Survivore: Show prepisuje pravidlá, na ostrov sa vrátili dve ikony minulých sérií
dnes o 14:34
Známy herec zo Spider-Mana oznámil, že má rakovinu. „Nebojte sa, ešte tu nejakú dobu budem,“ odkázal
dnes o 13:31
Diskvalifikácia zo súťaže krásy pre botox a silikóny? Aj toto je realita v niektorých krajinách
dnes o 12:40
Jana Hospodárová dostala stopku v Športových novinách. Dôvodom sú nové pravidlá Markízy
dnes o 11:58
Tieto seriály si viac na Netflixe nepozrieš. Z ponuky tento rok vyradili už 7 známych titulov
dnes o 10:48
Európska environmentálna agentúra varuje: Za depresiami a úzkosťou môže byť aj tento nenápadný faktor
dnes o 09:52
Známa tenistka Sabalenka sa zasnúbila. Za muža si vezme známeho brazílskeho podnikateľa
dnes o 08:57
Zahraničie Všetko
Americká ponorka pri Srí Lanke potopila iránsku vojnovú loď. Po incidente je nezvestných viac ako 100 ľudí
pred 3 hodinami
Americká ponorka pri Srí Lanke potopila iránsku vojnovú loď. Po incidente je nezvestných viac ako 100 ľudí
Po incidente je nezvestných najmenej 101 členov posádky a ďalších 78 ľudí utrpelo zranenia.
Irán vyslal európskym lídrom jasné ultimátum. Ak pomôžu Izraelu, vyhlási im vojnu
včera o 13:16
Irán vyslal európskym lídrom jasné ultimátum. Ak pomôžu Izraelu, vyhlási im vojnu
Biely dom vysvetľuje záhadný červený fľak na krku Donalda Trumpa. Vraj podstupuje liečbu
včera o 11:55
Biely dom vysvetľuje záhadný červený fľak na krku Donalda Trumpa. Vraj podstupuje liečbu
Napätie na Blízkom východe: Irán odpálil balistickú raketu smerom k Turecku. Obrana ju zneškodnila ešte vo vzduchu
dnes o 14:53
Napätie na Blízkom východe: Irán odpálil balistickú raketu smerom k Turecku. Obrana ju zneškodnila ešte vo vzduchu
Syn iránskeho najvyššieho vodcu a jeho potenciálny nástupca Modžtabá prežil americko-izraelské útoky
dnes o 11:52
Syn iránskeho najvyššieho vodcu a jeho potenciálny nástupca Modžtabá prežil americko-izraelské útoky
Británia sprísňuje migračnú politiku: Obmedzí vydávanie víz pre občanov týchto štyroch krajín
dnes o 07:43
Británia sprísňuje migračnú politiku: Obmedzí vydávanie víz pre občanov týchto štyroch krajín
Zahraničie Všetko
Americká ponorka pri Srí Lanke potopila iránsku vojnovú loď. Po incidente je nezvestných viac ako 100 ľudí
pred 3 hodinami
Americká ponorka pri Srí Lanke potopila iránsku vojnovú loď. Po incidente je nezvestných viac ako 100 ľudí
včera o 13:16
Irán vyslal európskym lídrom jasné ultimátum. Ak pomôžu Izraelu, vyhlási im vojnu
včera o 11:55
Biely dom vysvetľuje záhadný červený fľak na krku Donalda Trumpa. Vraj podstupuje liečbu
Slovensko Všetko
VIDEO: Dramatická nehoda v Košiciach: Chodec ignoroval červenú a skončil s vážnymi zraneniami
pred 16 minútami
VIDEO: Dramatická nehoda v Košiciach: Chodec ignoroval červenú a skončil s vážnymi zraneniami
dnes o 10:43
Nepozorný muž si v bankomate v Bratislave zabudol 1 300 eur. Teraz verejnosť prosí o pomoc
pred 2 hodinami
Núdzový charter z Ománu na Slovensko sa vypredal za pár hodín. Letenka stála 1000 eur
Ekonomika Všetko
PREHĽAD: Čoraz menej Slovákov žije od výplaty k výplate
27. 2. 2026 15:44
PREHĽAD: Čoraz menej Slovákov žije od výplaty k výplate
3
pred 2 dňami
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
pred 2 dňami
Pomoc pri elektrine: Pozri sa, kto má nárok a ako funguje automatické započítanie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
dnes o 10:00
Pokuta za daňové priznanie môže dosiahnuť až 16-tisíc eur. Ktoré chyby sú najčastejšie a ako sa im vyhnúť?
Aj malá chyba v daňovom priznaní môže znamenať pokutu či úrok z omeškania. Zabudnutý príjem z brigády, zle uplatnený bonus alebo oneskorené podanie ťa môže stáť viac, než si myslíš.
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
pred 2 dňami
„Je to len informatívny materiál, nie návod na prežitie.“ Expert hodnotí príručku pre krízové situácie ministerstva vnútra
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
pred 3 dňami
NAŽIVO: Irán sľubuje najzúrivejšiu útočnú operáciu v dejinách, Trump a Netanjahu vraj ponesú následky. V Dubaji hlásia explózie
Irán vs. USA: Benzín môže zdražieť. S akou sumou máme rátať na slovenských pumpách?
27. 2. 2026 15:47
Irán vs. USA: Benzín môže zdražieť. S akou sumou máme rátať na slovenských pumpách?
Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov
27. 2. 2026 10:30
Od „prostitútok“ po „americkú agentku“. Odborníčka vysvetľuje, ako Ficova rétorika radikalizuje Slovákov
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia