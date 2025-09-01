Na D1 pri Bytči je cesta úplne uzavretá z dôvodu dopravnej nehody.
Cesta D1 v smere od Žiliny na Bratislavu je neprejazdná a úplne uzavretá z dôvodu dopravnej nehody. Odklon dopravy je na zjazd do mesta Bytča. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline uviedlo, že na ceste došlo v pondelok ráno k dopravnej nehode kamióna a cestárskeho vozidla. Na mieste zasahuje šesť príslušníkov HaZZ z hasičských staníc v Bytči a Žiline s tromi kusmi techniky.