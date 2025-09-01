Trump plánuje vysoké clá na lieky.
- Americký prezident Donald Trump zvažuje vysoké clá na lieky. Tejto kategórii produktov sa v rámci svojej obchodnej vojny zatiaľ vyhol. V skutočnosti sa pritom lieky do USA už desaťročia dovážajú väčšinou bez cla.
- Trump hrozí clami až vo výške 200 % na lieky vyrobené v zahraničí. Prezident zároveň sľúbil Američanom, že im zníži náklady na lieky. Zavedením vysokých ciel však riskuje opak.
- Môže pritom narušiť zložité dodávateľské reťazce, vytlačiť lacné generické lieky z amerického trhu a spôsobiť ich nedostatok v USA. Dôsledky by najviac pocítili domácnosti s nižšími príjmami a starší ľudia.
Širší kontext: Hrozba prichádza v čase, keď Trump vyvíja tlak aj na výrobcov liekov, aby znížili ceny v USA. No povedal tiež, že clá odloží o rok alebo rok a pol. To poskytne firmám šancu na nahromadenie liekov a presunutie výroby do USA, čo niektoré už začali robiť.
David Risinger, analytik spoločnosti Leerink Partners, koncom júla uviedol, že väčšina výrobcov liekov už zvýšila dovoz do USA a môže mať zásoby na šesť až 18 mesiacov. Mnohí analytici sa navyše domnievajú, že Trump sa uspokojí s clom oveľa nižším ako 200 %. Čakajú tiež výnimky pre určité produkty, ako sú generické lieky s nízkou maržou. Ale podľa expertov už 25-percentné clo by časom citeľne zvýšilo ceny liekov v USA, keď sa minú vytvorené zásoby.
Farmaceutické firmy v predchádzajúcich desaťročiach presunuli veľa závodov do zahraničia, aby využili nižšie náklady v Číne a Indii či daňové úľavy v Írsku a Švajčiarsku. V dôsledku toho je obchodný deficit USA v oblasti liekov a farmaceutických výrobkov veľký a v minulom roku dosiahol takmer 150 miliárd USD (128,67 miliardy eur).
