Väčšina Trumpových ciel je podľa rozhodnutia odvolacieho súdu nezákonná.
- Americký federálny odvolací súd v piatok rozhodol, že väčšina ciel, ktoré uvalil prezident Donald Trump na obchodných partnerov USA, je nezákonná. Súd zistil, že prezident pri ich uvalení prekročil svoje právomoci.
- Súd umožnil, aby uvalené clá zostali v platnosti do 14. októbra, aby Trumpova vláda mala možnosť podať odvolanie na Najvyšší súd Spojených štátov.
- Trump medzičasom reagoval na piatkové rozhodnutie súdu na svojej platforme Truth Social, kde napísal, že odvolací súd nesprávne rozhodol, že americké clá by mali byť odstránené, ale oni vedia, že Spojené štáty americké nakoniec vyhrajú.
- Zrušenie ciel by bolo pre USA podľa Trumpa úplnou katastrofou.
Citát: „Zákon udeľuje prezidentovi významné právomoci na vykonanie viacerých opatrení v reakcii na vyhlásenú národnú núdzovú situáciu, no žiadne z týchto opatrní výslovne nezahŕňa právomoc uvaliť clá, poplatky alebo podobné opatrenia, ani právomoc ukladať dane,“ uviedol súd.
Širší kontext: Agentúra AFP konštatuje, že piatkové rozhodnutie súdu predstavuje úder pre Trumpa, ktorý od januárového návratu do Bieleho domu používa clá ako široký nástroj hospodárskej politiky. Clá sú podľa Reuters pilierom zahraničnej politiky USA počas Trumpovho druhého funkčného obdobia, pričom ich využíva na vyvíjanie politického tlaku a na prejednávanie obchodných dohôd so štátmi, ktoré dovážajú tovary do USA. Americký prezident v tomto roku uvalil prísne clá na desiatky krajín.
Odvolací súd vo Washingtone sa zaoberal zákonnosťou Trumpových ciel uvalených v apríli, ako aj samostatným balíkom ciel, ktoré vo februári uvalil proti Číne, Kanade a Mexiku, objasňuje Reuters. Agentúra tvrdí, že rozhodnutie súdu nemá vplyv na clá uvalené na základe iných právnych opatrení, ako sú Trumpove clá na dovoz ocele a hliníka.
Americký federálny súd už koncom mája zablokoval uplatnenie obchodných ciel a rozhodol, že Trump uvalením rozsiahlych ciel prekročil svoje právomoci. Len deň po tomto rozhodnutí odvolací súd obnovil rozsiahle clá.
