Aneta Gospičová TASR
dnes 31. augusta 2025 o 12:17
Čas čítania 1:08

Trump prepúšťa stovky novinárov z Hlasu Ameriky. Odbory označujú krok za nelegálny

Kategória:
Zahraničie
Trump prepúšťa stovky novinárov z Hlasu Ameriky. Odbory označujú krok za nelegálny
Zdroj: TASR/AP

Kritici tvrdia, že Trumpove pokusy o obmedzenie pôsobnosti Hlasu Ameriky predstavujú útok na slobodu tlače a ovplyvňujú schopnosť Ameriky uplatňovať mäkkú moc v zahraničí.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa sa rozhodla prepustiť takmer 500 zamestnancov vládou financovanej spravodajskej organizácie Hlas Ameriky (Voice of America, VOA), ktorú Biely dom predtým obvinil z „radikalizmu“. 

Poverená šéfka Agentúry Spojených štátov pre globálne médiá (USAGM) Kari Lakeová uviedla, že toto rozhodnutie „pomôže znížiť mieru federálnej byrokracie, zlepší služby agentúry a ušetrí Američanom viac z ich ťažko zarobených peňazí“.

Odbory zastupujúce zamestnancov označili vo vyhlásení pre noviny New York Times tento krok za nelegálny. Hlas Ameriky zriadili ešte počas druhej svetovej vojny ako protiváhu nacistickej propagandy a následne sa stal významným svetovým vysielateľom.

Rušia 532 pozícií

Na Hlas Ameriky dohliada práve USAGM, ktorá oznámila, že sa zruší celkovo 532 pozícií. Väčšina týchto zamestnancov pochádza z VOA, ktorej by podľa súdneho podania zostalo 108 zamestnancov. V júni Lakeová oznámila, že prepustí 639 zamestnancov, hoci výpovede boli neskôr zrušené kvôli chybám v dokumentoch. Niektorí zamestnanci tiež podali žaloby na zablokovanie výpovedí.

15. augusta 2025 o 13:15 Čas čítania 3:58 Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska Dôchodok 60 eur a obchod raz týždenne. Takto vyzerá život na hranici Ukrajiny a Bieloruska

Oznámenie o rušení pracovných pozícií prišlo po tom, čo federálny sudca rozhodol, že Trumpova administratíva nedodržala riadne postupy pri pokuse o odvolanie riaditeľa Hlasu Ameriky Michaela Abramowitza. Sudca tiež nariadil Lakeovej, aby sa zúčastnila výsluchu, počas ktorého ju budú vypočúvať právnici, uvádza BBC.

Žalobu podala skupina zamestnancov, ktorá sa snažila zablokovať pokusy o zrušenie VOA. Väčšina novinárov Hlasu Ameriky je od marca na administratívnej dovolenke, niektorí zamestnanci hovoriaci po perzsky však boli povolaní späť po vypuknutí vojny medzi Izraelom a Iránom.

Kritici tvrdia, že Trumpove pokusy o obmedzenie pôsobnosti Hlasu Ameriky predstavujú útok na slobodu tlače a ovplyvňujú schopnosť Ameriky uplatňovať mäkkú moc v zahraničí. Administratíva predtým obvinila vysielanie VOA z toho, že je „protitrumpovské“ a „radikálne“. Hlas Ameriky vysiela televízny, rozhlasový a digitálny obsah v takmer 50 jazykoch.

Prečítaj si aj tieto články:

30. augusta 2025 o 11:21 Čas čítania 1:11 Súd označil väčšinu Trumpových ciel za nezákonné. Zatiaľ zostávajú v platnosti do októbra Súd označil väčšinu Trumpových ciel za nezákonné. Zatiaľ zostávajú v platnosti do októbra
27. augusta 2025 o 7:44 Čas čítania 0:54 Trump pohrozil Putinovi. Ak Rusko nepristúpi na prímerie, príde vraj „ekonomická vojna“ Trump pohrozil Putinovi. Ak Rusko nepristúpi na prímerie, príde vraj „ekonomická vojna“
26. augusta 2025 o 11:29 Čas čítania 0:29 Pentagon by mohol zmeniť názov. Trump preferuje „Ministerstvo vojny“ Pentagon by mohol zmeniť názov. Trump preferuje „Ministerstvo vojny“
trump
Zdroj: TASR/AP
Súvisiace témy:
Donald Trump Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Domov
