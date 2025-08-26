Trump a minister obrany Pete Hegseth vyjadrili poľutovanie nad zmenou z roku 1947, ktorá centralizovala velenie armády, letectva a námorníctva
Americký prezident Donald Trump v pondelok naznačil, že jeho administratíva plánuje v najbližších dňoch premenovať Ministerstvo obrany späť na pôvodné „Ministerstvo vojny“, informuje Politico.
Trump aj minister obrany Pete Hegseth vyjadrili poľutovanie nad zmenou názvu, ktorá po druhej svetovej vojne vznikla za prezidenta Trumana v roku 1947 s cieľom centralizovať velenie armády, letectva a námorníctva.
„Keď sme vyhrali prvú a druhú svetovú vojnu, volalo sa to Ministerstvo vojny. Pre mňa je to to, čím naozaj je,“ povedal Trump a dodal, že pôvodné meno symbolizuje historické víťazstvá USA.
Prezident poznamenal, že vrátenie názvu by si vyžadovalo schválenie Kongresu. Politico upozorňuje, že jeho snaha ukazuje, že chce klásť dôraz nielen na obranu, ale aj na ofenzívnu vojenskú silu v zahraničí.