dnes 2. septembra 2025 o 10:49
Čas čítania 1:03

Zamestnankyňa upozornila na podozrenia v košickej záchranke. Nemocnici hrozí pokuta 100-tisíc eur

Kategória:
Slovensko
Zamestnankyňa upozornila na podozrenia v košickej záchranke. Nemocnici hrozí pokuta 100-tisíc eur
Zdroj: Facebook/Nadácia Zastavme korupciu

Úrad na ochranu oznamovateľov rozhoduje o pokute pre Záchrannú službu Košice za postup voči chránenej oznamovateľke.

  • Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) začal správne konanie voči Záchrannej službe Košice (ZSKE) pre porušenie zákona o ochrane oznamovateľov.
  • Štátna záchranná služba odmietla zaradiť do práce svoju zamestnankyňu Máriu Koránovú, ktorá má status chránenej oznamovateľky.
  • Úrad na ochranu oznamovateľov upozornil, že za takýto postup hrozí pokuta až do 100-tisíc eur.

Širší kontext: Ako pripomína úrad, Koránová pracovala ako hlavná ekonómka košickej záchranky a v roku 2019 upozornila na podozrenia z viacerých ekonomických trestných činov. Trestné konanie sa viedlo až do roku 2025, keď bolo zastavené pre zmeny v trestných kódexoch, ktoré skrátili premlčacie lehoty. Krátko po podaní trestného oznámenia oznamovateľku zamestnávateľ prepustil. Koránová sa obrátila na novovzniknutý ÚOO, ktorý jej výpoveď pozastavil, keďže sa javila ako účelová.

Súdy to potvrdili – košický mestský súd v roku 2024 a krajský súd v marci 2025 rozhodli, že výpoveď bola nezákonná a diskriminačná. Koránová sa mala vrátiť do zamestnania, záchranka jej však oznámila, že pre ňu nemá prácu a opätovne ju odsunula „na prekážky v práci“.

V danej veci sa pre médiá 15. augusta vyjadril Vladimír Hosa, ktorý je riaditeľom ZSKE od roku 2023. Uviedol, že v prípade Koránovej ide o prekážky v práci na strane zamestnávateľa, pričom poberá plat. Záchranka podľa neho čaká na výsledky tendrov a následne bude riešiť nejakú zmenu. „Aktuálne v rámci štruktúry nemáme voľné pracovné miesto a my taktiež nemôžeme vytvárať umelo nové pracovné miesta. Takže v aktuálnej situácii, čo sa týka jej kvalifikácií, voľné pracovné miesto nie je,“ povedal. Verí, že sa do konca roka vyrieši situácia tak, aby boli obidve strany spokojné.

Prečítaj si aj tieto články: 

2. septembra 2025 o 7:48 Čas čítania 0:33 80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek 80 % platu bez práce? Na Slovensku o tento príspevok požiadal len jeden človek
2. septembra 2025 o 8:21 Čas čítania 0:24 Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa) Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
1. septembra 2025 o 18:55 Čas čítania 1:12 „Práca namiesto dávok“ vstupuje do praxe. Menia sa pravidlá pre tisícky ľudí „Práca namiesto dávok“ vstupuje do praxe. Menia sa pravidlá pre tisícky ľudí
záchranky
Zdroj: TASR/Diana Semanová
Súvisiace témy:
Korupcia Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR/Diana Semanová, Facebook/Nadácia Zastavme korupciu
Domov
