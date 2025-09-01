Iniciatíva „práca namiesto dávok“ vstupuje do praxe.
- Iniciatíva „práca namiesto dávok“ vstupuje od pondelka do praxe. Po novom, ak človek, ktorý môže pracovať, odmietne vhodnú pracovnú ponuku z úradu práce, príde o dávku v hmotnej núdzi alebo mu bude dávka krátená.
- Podarilo sa podľa Erika Tomáša v novom zákone vyriešiť aj problém s exekúciami, keďže mnoho ľudí nechcelo pracovať, pretože by im exekútori siahali na plat.
- Po novom, ak si človek nájde prácu, prvé dva mesiace bude dostávať aj dávku v hmotnej núdzi v plnej výške.
Citát: „Ak takýto človek odmietne pracovnú ponuku prvýkrát, dávka sa mu odoberie na jeden mesiac, ak to urobí opakovanie, dávka mu bude krátená na tri mesiace. Tento proces sa bude cyklicky opakovať, až kým daný človek prijme ponuku na prácu. Za dôvod na odobratie dávky bude považované aj porušenie pracovnej disciplíny. Nebude sa už špekulovať ani s falošnými PN-kami,“ objasnil Erik Tomáš.
Širší kontext: Minister podotkol, že zmeny sa dotknú všetkých poberateľov dávky v hmotnej núdzi, nielen tých, ktorí sú evidovaní na úradoch práce. „Prišli sme s novou kategóriou - poberateľ dávky v hmotnej núdzi, ktorých je na Slovensku, ak rátame aj spoluposudzované osoby, viac ako 120-tisíc. Vygenerovali sme, že z nich dokáže pracovať 43-tisíc ľudí, a na nich sa chceme sústrediť,“ dodal Tomáš.
Ubezpečil, že na ľudí, ktorí majú reálnu prekážku v práci, bude uplatnená výnimka. V zákone je takisto jasne zadefinované, čo je vhodná pracovná ponuka pre daného uchádzača, a musia byť zohľadnené jeho zručnosti a kvalifikácia.
Na niektorých úradoch práce budú súčasťou procesu aj rómski pracovníci, ktorí budú asistovať úradníkom práce pri sprostredkovaní práce pre rómsku komunitu. Cieľom podľa ministra je, aby nedošlo k diskriminácii a aby sa odstránili rôzne typy bariér. V prvej fáze bude približne 40 asistentov na 18 úradoch práce. Tento prístup ocenil rómsky vládny splnomocnenec Alexander Daško.
