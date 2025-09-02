Výstrahy platia pre takmer celé Slovensko.
Na Slovensko prichádza vlna búrok. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na stredu (3. septembra) výstrahy prvého stupňa na takmer celom Slovensku. Výstrahy platia od polnoci do 15.00 hod.
„Predpokladaná intenzita a výskyt nebezpečného javu sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu. Tento jav predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ informuje SHMÚ na webe.
Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom a v priebehu polhodiny by mohlo napršať 20 až 30 milimetrov zrážok. Počítať treba aj s vetrom s rýchlosťou v nárazoch do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
