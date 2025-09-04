Kategórie
TASR
dnes 4. septembra 2025 o 16:44
Čas čítania 0:55

Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov

Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Závod bude vyrábať moderné elektrické SUV, testovacia výroba sa začne v polovici roka 2026

Volvo Car Košice začalo s náborom zamestnancov pre nový závod vo Valalikoch. V prvej vlne plánuje prijať 1 000 pracovníkov, pričom neskôr sa počet voľných pracovných miest rozšíri o ďalšie tisíce pozícií, od operátorov výroby až po vysoko špecializované profesie.

Závod sa zameria na výrobu modernej generácie elektrických vozidiel, pričom testovacia výroba je naplánovaná na polovicu roka 2026 a sériová výroba sa spustí začiatkom roka 2027. Informoval o tom vo štvrtok riaditeľ spoločnosti Marc Gombeer. 


„My sme sa zaviazali k tomu, že minimálny počet ľudí, ktorých prijmeme, bude 3300, a myslím si, že nebudeme mať žiadny problém to naplniť,“ uviedol riaditeľ. Nábor sa podľa neho zameria na slovenských pracovníkov. V prípade mzdových podmienok hovoril o priemernej mesačnej mzde pre operátora výroby v sume 1280 eur, pričom spomenul variabilnú zložku aj 13. plat.

Spustenie výroby plánujú v roku 2027 

Práce v areáli nového závodu vo Valalikoch podľa spoločnosti pokračujú rýchlym tempom, pričom v hlavných výrobných halách aktuálne prebieha inštalácia kľúčových technológií. Testovacia predsériová výroba je naplánovaná na polovicu roka 2026 a spustenie výroby podľa plánu začiatkom roka 2027.


Aký prvý model auta bude vyrábať, spoločnosť zatiaľ nechce špecifikovať. „Môžem vám povedať, že ten prvý model, ktorý vyjde z týchto liniek, bude plne elektrické malé SUV a bude to Volvo,“ povedal Gombeer. Zároveň potvrdil, že druhým modelom auta vyrábaným v slovenskom závode od roku 2028 bude SUV Polestar 7.

Ilustračná foto.
Ilustračná foto. Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj
