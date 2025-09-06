Kategórie
TASR
dnes 6. septembra 2025 o 7:24
Čas čítania 0:34

Demokrati predložili návrh na nový príspevok. Rodičia prvákov by mohli dostať o 20 eur navyše

Slovensko
Demokrati predložili návrh na nový príspevok. Rodičia prvákov by mohli dostať o 20 eur navyše
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Príspevok by sa mohol navýšiť zo 110 na 130 eur.

Opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Ľubomír Galko (nezaradený) predložil v spolupráci s mimoparlamentnou stranou Demokrati návrh na zmenu zákona, ktorý požaduje navýšenie jednorazového príspevku pre prvákov. Z návrhu vyplýva, že rodičia by si mohli prilepšiť o 20 eur na pomôcky.

„Náklady domácností stúpajú, platy stagnujú a štát sa len ticho prizerá. Náš návrh zákona, ktorým chceme pomôcť rodinám, je v celom rozpočtovom balíku doslova kvapka v mori, no domácnostiam aspoň trochu odľahčí rozpočet,“ uviedol Galko. Opozičný poslanec žiada kolegov v parlamente o podporu návrhu zákona.

Mimoparlamentná strana porovnala ceny školských pomôcok a zistila, že medziročne v niektorých prípadoch stúpla cena až o 60 %. Novela navrhuje zvýšiť štátny príspevok pre prváka zo 110 eur na 130 eur, pričom rozdiel 20 eur by mal pomôcť s dorovnaním inflácie. Spolu by malo ísť približne o 1,2 milióna eur pre štátny rozpočet.

Euro
Zdroj: Pixnio/Bicanski
