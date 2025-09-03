Tatra banka prekonala aj akciovú sadzbu Prima banky.
Hypotéky na Slovensku pokračujú v znižovaní úrokových sadzieb a tentoraz sa pridala Tatra banka. Od utorka 2. septembra ponúkne trojročnú fixáciu s garantovaným úrokom 3,19 %, zatiaľ čo predtým bola táto sadzba nastavená na 3,69 %, uvádza portál Finsider.sk.
Pre klienta, ktorý si zoberie pôžičku 100 000 eur na 20 rokov, to znamená pokles mesačnej splátky zo 589,77 eur na 564,16 eur, teda úsporu 25,61 eura každý mesiac. Celková úspora počas trojročného obdobia fixácie tak dosiahne takmer 922 eur.
Nová úroková sadzba Tatra banky patrí medzi najvýhodnejšie na trhu, mierne nižšiu ponúka len Fio banka (3,18 %). Tatra banka zároveň prekonala aj akciovú ponuku Prima banky, ktorá poskytuje trojročnú fixáciu s úrokom 3,2 % pri viazanosti 32 mesiacov – akcia Prima banky platí do konca októbra.
Zlacnenie platí do konca septembra
Zvýhodnená sadzba 3,19 % je však časovo obmedzená, platí len do konca septembra a vyžaduje využitie ďalších dvoch produktov banky. Akcia je určená najmä pre nových klientov, ktorí v Tatra banke nemajú účet ani existujúci hypotekárny úver.