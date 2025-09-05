Kategórie
dnes 5. septembra 2025 o 14:55
Čas čítania 0:45

Podpredsedníčka britskej vlády Angela Raynerová odstúpila z funkcie. Dôvodom je daňový škandál

Kategória:
Zahraničie
Podpredsedníčka britskej vlády Angela Raynerová odstúpila z funkcie. Dôvodom je daňový škandál
Zdroj: TASR/AP

Viaceré médiá občas vicepremiérku označovali za možnú Starmerovu nástupkyňu.

Podpredsedníčka britskej vlády Angela Raynerová v piatok odstúpila z funkcie po tom, čo sa priznala, že za svoj nový dom nezaplatila plnú sumu dane z nehnuteľnosti. Raynerová (45) uviedla, že sa rozhodla odstúpiť „vzhľadom na zistenia“ nezávislého vyšetrovania ohľadom jej nového domu v meste Hove na južnom pobreží Anglicka. „Hlboko ľutujem svoje rozhodnutie nevyhľadať špecializované daňové poradenstvo. Beriem na seba plnú zodpovednosť za túto chybu,“ napísala v liste premiérovi Keirovi Starmerovi.


Vicepremiérka bola tiež ministerkou výstavby a jej rezignácia je ôsmym a zároveň najvyššie postaveným odchodom zo Starmerovho kabinetu. Agentúra Reuters uvádza, že oproti ostatným môže byť politicky najškodlivejšia, pretože predseda vlády jej pri prvom obvinení ponúkol plnú podporu.

Médiá ju považovali za Starmerovu nástupkyňu

Starmer uviedol, že je z odchodu Raynerovej „veľmi smutný“, ale jej rozhodnutie označil za správne. Viaceré médiá občas vicepremiérku označovali za možnú Starmerovu nástupkyňu.


Podľa nezávislého poradcu pre ministerské štandardy Laurieho Magnusa vicepremiérka „konala s oddaným a príkladným záväzkom k verejnej službe“, ale porušila pri tom kódex správania britských ministrov. Nepotvrdené medializované informácie uvádzajú, že Raynerová za svoju novú nehnuteľnosť zaplatila o 40 000 britských libier (asi 46 200 eur) nižšiu daň.

5. septembra 2025 o 13:27 Čas čítania 0:48 Zelenskyj sa každú chvíľu stretne s Ficom. Spomenul, že Slovensko a Maďarsko naďalej kupujú ruskú ropu Zelenskyj sa každú chvíľu stretne s Ficom. Spomenul, že Slovensko a Maďarsko naďalej kupujú ruskú ropu
5. septembra 2025 o 8:43 Čas čítania 0:36 Exprezident USA Joe Biden podstúpil operáciu. Dôvodom je rakovina kože Exprezident USA Joe Biden podstúpil operáciu. Dôvodom je rakovina kože
5. septembra 2025 o 7:13 Čas čítania 1:17 Čo čakať od stretnutia Fica a Zelenského? „Nemyslím si, že by Putin urobil z Roberta Fica emisára,“ tvrdí komentátor Hrabko Čo čakať od stretnutia Fica a Zelenského? „Nemyslím si, že by Putin urobil z Roberta Fica emisára,“ tvrdí komentátor Hrabko
vicepremierka Británie
Zdroj: TASR/AP
