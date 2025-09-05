Zákrok potvrdila jeho hovorkyňa po tom, čo sa v médiách objavili zábery Bidena s čerstvou jazvou na čele.
Bývalý americký prezident Joe Biden podstúpil operáciu na odstránenie kožných nádorov, uviedla vo štvrtok jeho hovorkyňa Kelly Scullyová.
Scullyová operáciu potvrdila po tom, ako televízny program Inside Edition zverejnil video ukazujúce, ako Biden opúšťa kostol v štáte Delaware s čerstvou jazvou na čele.
Hovorkyňa exprezidenta uviedla, že Biden podstúpil takzvanú Mohsovu operáciu - zákrok, pri ktorom sa odstraňujú vrstvy kože, až kým nezostanú žiadne stopy rakoviny.
Joe @JoeBiden was spotted with a gash on his head as he exited church in Rehoboth Beach over Labor Day Weekend as new internal emails reveal Biden did not review thousands of pardons granted in the final days of his presidency. https://t.co/HiAlXz17tm pic.twitter.com/nT1UpUURMM— liten drage (@DrageLiten) September 5, 2025
Agentúra pripomína, že Bidenova rodina sa s touto chorobou stretáva opakovane. Syn bývalého amerického prezidenta Beau zomrel na nádor mozgu a samotnému Bidenovi v máji diagnostikovali agresívnu rakovinu prostaty, ktorá sa rozšírila aj do jeho kostí.