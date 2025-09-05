Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 5. septembra 2025 o 13:27
Čas čítania 0:48

Zelenskyj sa každú chvíľu stretne s Ficom. Spomenul, že Slovensko a Maďarsko naďalej kupujú ruskú ropu

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zelenskyj sa každú chvíľu stretne s Ficom. Spomenul, že Slovensko a Maďarsko naďalej kupujú ruskú ropu
Zdroj: Ukrainian Presidential Press Office/AP/TASR

Diskutovať by mali približne dve hodiny.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v piatok v Užhorode pred bilaterálnym rokovaním so slovenským premiérom Robertom Ficom stretol aj s predsedom Európskej rady Antóniom Costom. Diskutovali spolu o členstve Ukrajiny v EÚ, dovoze ruskej ropy aj bezpečnostných zárukách. Zelenskyj o tom informoval na sociálnej sieti X.

„Dokonca aj Rusko teraz uznáva cestu Ukrajiny smerom do EÚ. Je poľutovaniahodné, že im to trvalo od roku 2013, kým si to uvedomili,“ uviedol Zelenskyj. Postoj Maďarska, ktoré vyjadrilo nesúhlas s členstvom Ukrajiny, preto označil za „zvláštny“.

Zelenskyj Zelenskyj Fico Fico
Zobraziť galériu
(9)

Lídri spolu na stretnutí koordinovali ďalšie kroky ohľadom prístupových rokovaní. Zelenskyj tiež opätovne vyzval na využitie zmrazených ruských aktív, ktoré by podľa neho mali byť cenou za ruskú agresiu.

Ukrajinský prezident spomenul aj štvrtkový telefonát predstaviteľov koalície ochotných s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. „Včera sme sa s prezidentom Trumpom zamerali na energetickú bezpečnosť a na to, ako znížiť príjmy Ruska. Je nespokojný s tým, že niektorí Európania stále kupujú ruskú ropu. Ide o Slovensko, Maďarsko a možno aj ďalšie krajiny,“ ozrejmil.

Po stretnutí s Costom by sa mal Zelenskyj stretnúť s Ficom. Jednou z hlavných tém ich rozhovorov bude energetická infraštruktúra. Slovenský premiér vo štvrtok naznačil, že s Costom by sa mohol stretnúť aj on.

4. septembra 2025 o 16:44 Čas čítania 0:55 Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
3. septembra 2025 o 16:00 Čas čítania 1:01 REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
5. septembra 2025 o 9:52 Čas čítania 1:32 Trinásty dôchodok: Vysvetľujeme veľkú zmenu pravidiel Trinásty dôchodok: Vysvetľujeme veľkú zmenu pravidiel
Fico
Zdroj: TASR/AP/Lintao Zhang
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Robert Fico Správy zo sveta Volodymyr Zelenskyj
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Ukrainian Presidential Press Office/AP/TASR
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 16:44
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
dnes o 09:52
Trinásty dôchodok: Vysvetľujeme veľkú zmenu pravidiel
Trinásty dôchodok: Vysvetľujeme veľkú zmenu pravidiel
dnes o 08:58
Kamera vás zachytila? Zistite to skôr, ako vám príde obálka
Kamera vás zachytila? Zistite to skôr, ako vám príde obálka
pred 2 dňami
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Nehoda v tuneli Višňové. Traja ľudia sa zranili po páde z pracovnej plošiny
AKTUÁLNE: Nehoda v tuneli Višňové. Traja ľudia sa zranili po páde z pracovnej plošiny
včera o 16:44
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
včera o 18:14
Na povojnovú Ukrajinu pošle vojakov až 26 krajín. Prezident Macron objasnil detaily
Na povojnovú Ukrajinu pošle vojakov až 26 krajín. Prezident Macron objasnil detaily
pred 3 dňami
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
pred 2 dňami
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
včera o 18:33
Zelenskyj na samite v Paríži spomenul Slovensko. Trump Európe odkázal, aby prestala kupovať ruskú ropu
Zelenskyj na samite v Paríži spomenul Slovensko. Trump Európe odkázal, aby prestala kupovať ruskú ropu
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 2 dňami
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
28. 8. 2025 17:56
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
Veľký úspech lekárov z Bratislavy: Vykonali jedinečnú operáciu, ktorá sa na svete doteraz podarila len trikrát
pred 3 dňami
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
pred 3 dňami
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
Lifestyle news
Víťazi Love Islandu 2024 sa zasnúbili. Kika a Trabo si svoje „áno“ povedali na ostrove lásky pred 38 minútami
Madonna mieri na plátna kín. Stvárni ju známa americká herečka, ktorú môžeš poznať zo seriálu Inventing Anna pred hodinou
Dlhé sedenie na toalete s telefónom môže ohroziť tvoje zdravie. Odborníci varujú pred nepríjemným ochorením pred 2 hodinami
Záhadné zmiznutie Maddie McCannovej je stále nevyriešené. Hlavný podozrivý má ísť teraz na slobodu pred 3 hodinami
Cez víkend nás čaká vesmírne divadlo. Na Slovensku budeme pozorovať krvavý Mesiac, v tomto čase ho uvidíš najjasnejšie dnes o 09:36
Unikátny nález v Číne: Objavili 12-metrového dinosaura, ktorý mení poznatky o evolúcii dnes o 08:38
Pil C a Luca Brassi vyrážajú na Brat Tour. Zastavia sa v mestách po celom Slovensku aj v Česku dnes o 07:44
The Weeknd sa vráti do Európy so svojím After Hours Til Dawn turné. Na pódiu sa k nemu pridá Playboi Carti včera o 19:10
Crocs prichádza s bláznivou spoluprácou. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón včera o 18:26
Justin Bieber prekvapil fanúšikov. O polnoci vydá nový album „Swag II“ včera o 17:33
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Žiak na nemeckej strednej škole bodol učiteľku. Jej zranenia sú vážne
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Žiak na nemeckej strednej škole bodol učiteľku. Jej zranenia sú vážne
Páchateľ sa nachádza na úteku.
Medvedev sa znova vyhráža: Rusko môže zabrať ďalšie územia a britský majetok
dnes o 05:44
Medvedev sa znova vyhráža: Rusko môže zabrať ďalšie územia a britský majetok
Zelenskyj na samite v Paríži spomenul Slovensko. Trump Európe odkázal, aby prestala kupovať ruskú ropu
včera o 18:33
Zelenskyj na samite v Paríži spomenul Slovensko. Trump Európe odkázal, aby prestala kupovať ruskú ropu
Na povojnovú Ukrajinu pošle vojakov až 26 krajín. Prezident Macron objasnil detaily
včera o 18:14
Na povojnovú Ukrajinu pošle vojakov až 26 krajín. Prezident Macron objasnil detaily
Čo čakať od stretnutia Fica a Zelenského? „Nemyslím si, že by Putin urobil z Roberta Fica emisára,“ tvrdí komentátor Hrabko
dnes o 07:13
Čo čakať od stretnutia Fica a Zelenského? „Nemyslím si, že by Putin urobil z Roberta Fica emisára,“ tvrdí komentátor Hrabko
Do skupiny detí v Berlíne vrazilo auto. Z miesta hlásia viacero zranených
včera o 14:59
Do skupiny detí v Berlíne vrazilo auto. Z miesta hlásia viacero zranených
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
13. 8. 2025 7:05
Cena jednej z najpopulárnejších kryptomien zrazu poriadne narástla. Za týždeň posilnila o tretinu
Slovensko Všetko
Prezident Zelenskyj priletel na Slovensko. Premiér Fico mu vraj nesie odkaz od Putina
včera o 22:39
Prezident Zelenskyj priletel na Slovensko. Premiér Fico mu vraj nesie odkaz od Putina
dnes o 10:14
Kolobežkári v garáži bratislavského obchodného centra napadli muža. Pri sebe mal v hotovosti 20 000 eur
dnes o 07:58
Poľovník mieril na líšku, no projektil zasiahol detskú izbu. Polícia pri Leviciach preveruje vážny prípad
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
pred 2 dňami
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
Finančné starosti počas štúdia môžu byť menšie, ak poznáš všetky dostupné možnosti podpory.
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
1. 9. 2025 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia