Domov
TASR
dnes 6. septembra 2025 o 14:24
Čas čítania 0:42

Protesty v Novom Sade prerástli do násilia: Polícia použila slzotvorný plyn a omračujúce granáty

Kategória:
Zahraničie
Protesty v Novom Sade prerástli do násilia: Polícia použila slzotvorný plyn a omračujúce granáty
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Protesty sú spojené s požiadavkou predčasných volieb po tragickej nehode na železničnej stanici, ktorá si vyžiadala 16 obetí.

Jedenásť policajtov utrpelo zranenia a viacero demonštrantov bolo zadržaných počas piatkových protivládnych protestov v meste Nový Sad na severe Srbska. Informoval o tom prezident Aleksandar Vučič.

Podľa agentúry Reuters polícia použila proti demonštrantom slzotvorný plyn a omračujúce granáty na univerzitnom kampuse v snahe rozohnať protestujúcich. Úrady zatiaľ zverejnili iba počet zranených policajtov. Vučič podľa HINA vyhlásil, že policajti „ktorí pokojne stáli pred Filozofickou fakultou v Novom Sade, boli napadnutí bezdôvodne.“

Protest zorganizovali študenti, ktorí požadujú predčasné voľby s cieľom zosadiť prezidenta a jeho vládnu Srbskú pokrokovú stranu (SNS). Vučič zdôraznil, že „nedovolíme zničiť štátne inštitúcie“ a obvinil zahraničné bezpečnostné služby z podpory protivládnych demonštrantov. Zároveň oznámil, že jeho podporovatelia usporiadajú v nedeľu podujatia vo viacerých mestách po celej krajine.

Protesty sa v Srbsku konajú od novembra minulého roka po tragickej nehode, keď sa zrútil betónový prístrešok na zrekonštruovanej železničnej stanici v Novom Sade a zahynulo 16 ľudí. Podľa veľkej časti verejnosti k tragédii prispela korupcia a laxnosť úradníkov. Podujatia boli prevažne pokojné až do 13. augusta, keď pri zrážkach utrpeli zranenia desiatky policajtov a civilistov.

6. septembra 2025 o 9:56 Čas čítania 0:36 VIDEO: Hrozby a konšpirácie v ruskej TV. Moderátor útočil na Európu aj na zdravotný stav Donalda Trumpa VIDEO: Hrozby a konšpirácie v ruskej TV. Moderátor útočil na Európu aj na zdravotný stav Donalda Trumpa
5. septembra 2025 o 18:46 Čas čítania 0:24 Koalícia zvažuje zrušenie niektorých štátnych sviatkov. Potvrdil to koaličný poslanec Richard Glück Koalícia zvažuje zrušenie niektorých štátnych sviatkov. Potvrdil to koaličný poslanec Richard Glück
5. septembra 2025 o 13:27 Čas čítania 0:48 Zelenskyj sa každú chvíľu stretne s Ficom. Spomenul, že Slovensko a Maďarsko naďalej kupujú ruskú ropu Zelenskyj sa každú chvíľu stretne s Ficom. Spomenul, že Slovensko a Maďarsko naďalej kupujú ruskú ropu
Aleksandar Vučič
Zdroj: TASR/AP
Súvisiace témy:
Správy zo sveta Srbsko
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR - Jaroslav Novák
