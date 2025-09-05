Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová
dnes 5. septembra 2025 o 18:46
Čas čítania 0:24

Koalícia zvažuje zrušenie niektorých štátnych sviatkov. Potvrdil to koaličný poslanec Richard Glück

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Koalícia zvažuje zrušenie niektorých štátnych sviatkov. Potvrdil to koaličný poslanec Richard Glück
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Zmena by mohla byť súčasťou balíka konsolidačných opatrení, ktoré má vláda predstaviť v najbližších týždňoch.

Koaličný poslanec Richard Glück (Smer-SSD) v relácii Král na ťahu na TA3 potvrdil, že vláda skutočne uvažuje o zrušení niektorých štátnych sviatkov. Zdôraznil pritom, že by išlo iba o dočasné opatrenie na jeden rok. Podľa dostupných informácií sa v koalícii dokonca diskutuje aj o zrušení voľného dňa počas Veľkonočného pondelka.

Koalícia zvažuje obmedzenie počtu dní pracovného voľna ako súčasť plánovaného balíka konsolidačných opatrení, ktorý má vláda predstaviť v najbližších týždňoch. O možnom rušení voľna informovalo pred približne dvoma týždňami opozičné hnutie Progresívne Slovensko, pričom poslanec Štefan Kišš uviedol, že vláda môže plánovať zrušenie až štyroch štátnych sviatkov.

5. septembra 2025 o 14:19 Čas čítania 0:36 AKTUÁLNE: Fico sa stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským AKTUÁLNE: Fico sa stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským
4. septembra 2025 o 19:04 Čas čítania 0:38 Fico sa zajtra stretne so Zelenským. Okrem iného budú rokovať aj o energetickej infraštruktúre Fico sa zajtra stretne so Zelenským. Okrem iného budú rokovať aj o energetickej infraštruktúre
4. septembra 2025 o 20:01 Čas čítania 0:40 Čínsky prezident vyzdvihol priateľstvo so Slovenskom. Peking chce prehlbovať spoluprácu s EÚ Čínsky prezident vyzdvihol priateľstvo so Slovenskom. Peking chce prehlbovať spoluprácu s EÚ
Gluck
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR - Jaroslav Novák
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
včera o 16:44
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
pred 3 hodinami
Zelenskyj: Robert ma presvedčil, že Slovensko bude s nami pracovať na dosiahnutí mieru
Zelenskyj: Robert ma presvedčil, že Slovensko bude s nami pracovať na dosiahnutí mieru
dnes o 09:52
Trinásty dôchodok: Vysvetľujeme veľkú zmenu pravidiel
Trinásty dôchodok: Vysvetľujeme veľkú zmenu pravidiel
pred 3 hodinami
Žilinská predajňa Intersport ukončila prevádzku. Dôvodom sú vraj konsolidačné opatrenia
Žilinská predajňa Intersport ukončila prevádzku. Dôvodom sú vraj konsolidačné opatrenia
dnes o 08:58
Kamera vás zachytila? Zistite to skôr, ako vám príde obálka
Kamera vás zachytila? Zistite to skôr, ako vám príde obálka
včera o 16:44
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
včera o 18:14
Na povojnovú Ukrajinu pošle vojakov až 26 krajín. Prezident Macron objasnil detaily
Na povojnovú Ukrajinu pošle vojakov až 26 krajín. Prezident Macron objasnil detaily
pred 3 dňami
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
pred 2 dňami
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
dnes o 09:52
Trinásty dôchodok: Vysvetľujeme veľkú zmenu pravidiel
Trinásty dôchodok: Vysvetľujeme veľkú zmenu pravidiel
pred 2 dňami
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
pred 3 dňami
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
pred 3 dňami
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
28. 8. 2025 6:48
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Lifestyle news
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá tohtoročné hniezdočko lásky pred hodinou
Legendy boxu Mike Tyson a Floyd Mayweather sa proti sebe postavia v ringu pred 2 hodinami
Ema Lacová zakladá nový biznis. Tetovanie a piercingy si budeš môcť dať urobiť v jej ružovom štúdiu pred 3 hodinami
VIDEO: Prvá upútavka na tretiu sériu Monster je tu. Sériový vrah v nej vyrezáva masky z kože obetí dnes o 16:26
Prvá ženská posila rychlích kluků vydala svoje prvé EP. Juli Koli prichádza s debutom Konec Prázdnin dnes o 15:41
Halloween tento rok prišiel skôr vďaka Lady Gage. Videoklip k jej novej skladbe režíroval legendárny Tim Burton dnes o 14:53
Víťazi Love Islandu 2024 sa zasnúbili. Kika a Trabo si svoje „áno“ povedali na ostrove lásky dnes o 13:41
Madonna mieri na plátna kín. Stvárni ju známa americká herečka, ktorú môžeš poznať zo seriálu Inventing Anna dnes o 12:56
Slovensko Všetko
Zelenskyj: Robert ma presvedčil, že Slovensko bude s nami pracovať na dosiahnutí mieru
pred 3 hodinami
Zelenskyj: Robert ma presvedčil, že Slovensko bude s nami pracovať na dosiahnutí mieru
Prezident Zelenskyj a premiér Fico vystúpili na tlačovej konferencii.
Žilinská predajňa Intersport ukončila prevádzku. Dôvodom sú vraj konsolidačné opatrenia
pred 3 hodinami
Žilinská predajňa Intersport ukončila prevádzku. Dôvodom sú vraj konsolidačné opatrenia
Kolobežkári v garáži bratislavského obchodného centra napadli muža. Pri sebe mal v hotovosti 20 000 eur
dnes o 10:14
Kolobežkári v garáži bratislavského obchodného centra napadli muža. Pri sebe mal v hotovosti 20 000 eur
AKTUÁLNE: Nehoda v tuneli Višňové. Traja ľudia sa zranili po páde z pracovnej plošiny
dnes o 11:39
AKTUÁLNE: Nehoda v tuneli Višňové. Traja ľudia sa zranili po páde z pracovnej plošiny
AKTUÁLNE: Žiaci na Slovensku sa od roku 2026 začnú učiť o umelej inteligencii
dnes o 11:45
AKTUÁLNE: Žiaci na Slovensku sa od roku 2026 začnú učiť o umelej inteligencii
Hostinec Havran nad Piešťanmi zatvorila hygiena. Majiteľ vysvetlil problémy s vodou
dnes o 16:25
Hostinec Havran nad Piešťanmi zatvorila hygiena. Majiteľ vysvetlil problémy s vodou
Zahraničie Všetko
VIDEO: Ukrajinské drony zasiahli jednu z najväčších ropných rafinérií v Rusku
pred hodinou
VIDEO: Ukrajinské drony zasiahli jednu z najväčších ropných rafinérií v Rusku
dnes o 14:19
AKTUÁLNE: Fico sa stretol s ukrajinským prezidentom Zelenským
dnes o 16:20
Rokovanie medzi Ficom a Zelenským sa skončilo. Ukrajinský prezident ho označil za prínosné
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
pred 2 dňami
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
Finančné starosti počas štúdia môžu byť menšie, ak poznáš všetky dostupné možnosti podpory.
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
1. 9. 2025 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia