Zmena by mohla byť súčasťou balíka konsolidačných opatrení, ktoré má vláda predstaviť v najbližších týždňoch.
Koaličný poslanec Richard Glück (Smer-SSD) v relácii Král na ťahu na TA3 potvrdil, že vláda skutočne uvažuje o zrušení niektorých štátnych sviatkov. Zdôraznil pritom, že by išlo iba o dočasné opatrenie na jeden rok. Podľa dostupných informácií sa v koalícii dokonca diskutuje aj o zrušení voľného dňa počas Veľkonočného pondelka.
Koalícia zvažuje obmedzenie počtu dní pracovného voľna ako súčasť plánovaného balíka konsolidačných opatrení, ktorý má vláda predstaviť v najbližších týždňoch. O možnom rušení voľna informovalo pred približne dvoma týždňami opozičné hnutie Progresívne Slovensko, pričom poslanec Štefan Kišš uviedol, že vláda môže plánovať zrušenie až štyroch štátnych sviatkov.