Propagandistické vyjadrenia, ktoré sleduje projekt Russian Media Monitor, odhaľujú, aký obraz Moskva podsúva vlastnému obyvateľstvu.
V relácii Vladimira Solovjova na stanici Rossija 1 odzneli ďalšie hrozby a bizarné tvrdenia. Moderátor varoval, že ak sa Európa odkloní od ruských požiadaviek, „bude zničená“. Podobné vyhrážky, vrátane jadrových, sú v jeho programoch časté, aj keď viacerí predstavitelia Kremľa majú rodiny žijúce v európskych metropolách. Na tento obsah upozornil projekt Russian Media Monitor.
Debata, ktorej súčasťou bola aj šéfredaktorka ruskej štátom kontrolovanej televíznej stanice RT Margarita Simonyanová, sa dotkla aj zdravotného stavu Donalda Trumpa. Solovjov spomenul modriny na jeho ruke a prirovnal ich k tým, ktoré mala krátko pred smrťou kráľovná Alžbeta II. Dodal, že každý je smrteľný a viceprezident J. D. Vance už avizoval pripravenosť zastúpiť prezidenta.
Trump sa podľa Solovjova rád prezentuje ako svetový líder, no nedočkal sa odpovede ani po štyroch telefonátoch indickému premiérovi Módímu. Šéfka RT Simonyanová zas vyhlásila, že Trump chce ukončiť vojnu na Ukrajine, aby si „otvoril cestu do neba“.