Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Natália Mišániová
dnes 6. septembra 2025 o 13:31
Čas čítania 1:03

SNS nesúhlasí so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do EÚ. Fica vyzýva na prehodnotenie postoja

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
SNS nesúhlasí so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do EÚ. Fica vyzýva na prehodnotenie postoja
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Zdôrazňuje potrebu ukončenia vojny.

Koaličná Slovenská národná strana (SNS) nesúhlasí so slovenskou podporou vstupu Ukrajiny do Európskej únie (EÚ). Európske spoločenstvo sa podľa nej nemôže rozširovať donekonečna. Je pritom najvyšší čas prijať štáty ako Srbsko a Čierna Hora a ukončiť rokovania s krajinami, ktoré do neho nepatria. SNS to vyhlásila v súvislosti s piatkovým (5. 9.) vyjadrením podpory pre vstup Ukrajiny do EÚ od premiéra Roberta Fica (Smer-SD).

„SNS bude o svojom stanovisku informovať koaličných partnerov na koaličnej rade a požiada predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica o zmenu jeho postoja. Zároveň SNS očakáva, že predseda vlády otvorí tému rokovania s prezidentom Volodymyrom Zelenským aj vo veci útoku ukrajinských bezpečnostných zložiek na ropovod Družba,“ uviedla riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

Ukrajina podľa SNS predstavuje bezpečnostné riziko

Strana je podľa nej presvedčená, že Ukrajina pre členské štáty predstavuje bezpečnostné riziko. Na členstvo nie je pripravená politicky ani ekonomicky. Hospodárstvo a štátna správa krajiny sú podľa nej „v katastrofálnom stave.“ V tejto súvislosti Škopcová vyhlásila, že Ukrajina svoje nerastné bohatstvo „odovzdala“ Spojeným štátom americkým a je preto podľa nej otázne, ako by dokázala plniť záväzky voči EÚ.

Prvým krokom musí byť podľa SNS ukončenie vojny v krajine. Až potom sa dá hovoriť o jej budúcnosti. „Európska únia si nemôže dovoliť neustále míňať peniaze členských štátov na podporu Ukrajiny, keďže ekonomiky členských krajín sú samy ohrozené,“ tvrdí strana. SNS podľa Škopcovej verí, že Fico svoj postoj prehodnotí.

Fico sa v piatok v Užhorode stretol so Zelenským. Na spoločnej tlačovej konferencii vyjadril podporu pre spravodlivý mier v krajine, vstup Ukrajiny do EÚ i bezpečnostné záruky pre ňu.

6. septembra 2025 o 10:41 Čas čítania 0:37 Občania Slovenska dnes rozhodujú v doplňujúcich voľbách. Volia si starostov a poslancov zastupiteľstiev Občania Slovenska dnes rozhodujú v doplňujúcich voľbách. Volia si starostov a poslancov zastupiteľstiev
6. septembra 2025 o 7:24 Čas čítania 0:34 Demokrati predložili návrh na nový príspevok. Rodičia prvákov by mohli dostať o 20 eur navyše Demokrati predložili návrh na nový príspevok. Rodičia prvákov by mohli dostať o 20 eur navyše
5. septembra 2025 o 18:46 Čas čítania 0:24 Koalícia zvažuje zrušenie niektorých štátnych sviatkov. Potvrdil to koaličný poslanec Richard Glück Koalícia zvažuje zrušenie niektorých štátnych sviatkov. Potvrdil to koaličný poslanec Richard Glück
Andrej Danko
Zdroj: FOTO TASR - Jakub Kotian
Všetko dôležité sa dozvieš medzi prvými
Každá informácia, ktorú zverejníme, prejde dôkladnou kontrolou našich skúsených redaktorov, aby sme zaručili, že dostávaš len overené fakty.
Prinášame ti objektívne spravodajstvo, na ktoré sa môžeš spoľahnúť.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Andrej Danko SNS Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: FOTO TASR - Jakub Kotian
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 37 minútami
Choas na bratislavskom letisku: Dovolenkári na odlet čakajú už vyše 18 hodín
Choas na bratislavskom letisku: Dovolenkári na odlet čakajú už vyše 18 hodín
včera o 16:25
Hostinec Havran nad Piešťanmi zatvorila hygiena. Majiteľ vysvetlil problémy s vodou
Hostinec Havran nad Piešťanmi zatvorila hygiena. Majiteľ vysvetlil problémy s vodou
dnes o 07:24
Demokrati predložili návrh na nový príspevok. Rodičia prvákov by mohli dostať o 20 eur navyše
Demokrati predložili návrh na nový príspevok. Rodičia prvákov by mohli dostať o 20 eur navyše
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Zelenskyj vyzval Putina na stretnutie v Kyjeve. Ruský prezident prejavil záujem o rokovanie
AKTUÁLNE: Zelenskyj vyzval Putina na stretnutie v Kyjeve. Ruský prezident prejavil záujem o rokovanie
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
pred 2 dňami
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
pred 2 dňami
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
dnes o 07:24
Demokrati predložili návrh na nový príspevok. Rodičia prvákov by mohli dostať o 20 eur navyše
Demokrati predložili návrh na nový príspevok. Rodičia prvákov by mohli dostať o 20 eur navyše
včera o 09:52
Trinásty dôchodok: Vysvetľujeme veľkú zmenu pravidiel
Trinásty dôchodok: Vysvetľujeme veľkú zmenu pravidiel
včera o 16:25
Hostinec Havran nad Piešťanmi zatvorila hygiena. Majiteľ vysvetlil problémy s vodou
Hostinec Havran nad Piešťanmi zatvorila hygiena. Majiteľ vysvetlil problémy s vodou
včera o 17:39
Diskontná sieť Action otvorí prvú predajňu v Košiciach. Obchod ponúka široký výber lacného tovaru
Diskontná sieť Action otvorí prvú predajňu v Košiciach. Obchod ponúka široký výber lacného tovaru
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá sveta. Česko je v top 6, víťaz však prekvapí
pred 3 dňami
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
Zvýhodnené hypotéky od Tatra banky: Trojročnú fixáciu ponúka s rekordne nízkym úrokom
2. 9. 2025 8:21
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
Na Slovensko prichádzajú silné búrky. Zasiahnu najmä tieto okresy (+ mapa)
2. 9. 2025 14:49
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
pred 2 dňami
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
26. 8. 2025 12:31
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Toto je 12 najagresívnejších psích plemien na svete. U niektorých nemusí pomôcť ani výcvik
Lifestyle news
Denisa a Kryštof z druhej série Love Islandu sa zosobášili. Svadbu mali na Kanárskych ostrovoch pred 35 minútami
Jean-Michel Jarre minulý rok predviedol v Bratislave oslnivú šou. Záznam z tohto koncertu teraz vyšiel na CD pred 2 hodinami
Jeden z najdesivejších hororov posledných rokov je späť. Po tomto filme sa budeš báť zdvihnúť telefón dnes o 10:11
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá tohtoročné hniezdočko lásky včera o 19:00
Legendy boxu Mike Tyson a Floyd Mayweather sa proti sebe postavia v ringu včera o 17:56
Ema Lacová zakladá nový biznis. Tetovanie a piercingy si budeš môcť dať urobiť v jej ružovom štúdiu včera o 17:09
VIDEO: Prvá upútavka na tretiu sériu Monster je tu. Sériový vrah v nej vyrezáva masky z kože obetí včera o 16:26
Prvá ženská posila rychlích kluků vydala svoje prvé EP. Juli Koli prichádza s debutom Konec Prázdnin včera o 15:41
Halloween tento rok prišiel skôr vďaka Lady Gage. Videoklip k jej novej skladbe režíroval legendárny Tim Burton včera o 14:53
Slovensko Všetko
Choas na bratislavskom letisku: Dovolenkári na odlet čakajú už vyše 18 hodín
pred 37 minútami
Choas na bratislavskom letisku: Dovolenkári na odlet čakajú už vyše 18 hodín
Cestovné kancelárie odporúčajú žiadať o kompenzácie priamo od aerolínií.
Koalícia zvažuje zrušenie niektorých štátnych sviatkov. Potvrdil to koaličný poslanec Richard Glück
včera o 18:46
Koalícia zvažuje zrušenie niektorých štátnych sviatkov. Potvrdil to koaličný poslanec Richard Glück
Občania Slovenska dnes rozhodujú v doplňujúcich voľbách. Volia si starostov a poslancov zastupiteľstiev
dnes o 10:41
Občania Slovenska dnes rozhodujú v doplňujúcich voľbách. Volia si starostov a poslancov zastupiteľstiev
Na východe Slovenska hrozia silné búrky. SHMÚ vydal výstrahy prvého stupňa (+mapa)
dnes o 11:24
Na východe Slovenska hrozia silné búrky. SHMÚ vydal výstrahy prvého stupňa (+mapa)
OMV znižuje počet pracovných miest. Medzi zasiahnutými krajinami je aj Slovensko
pred 3 hodinami
OMV znižuje počet pracovných miest. Medzi zasiahnutými krajinami je aj Slovensko
Zelenskyj: Robert ma presvedčil, že Slovensko bude s nami pracovať na dosiahnutí mieru
včera o 16:54
Zelenskyj: Robert ma presvedčil, že Slovensko bude s nami pracovať na dosiahnutí mieru
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
9. 8. 2025 16:50
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie
Rozhovory Všetko
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
„Plakala som, keď sa mi urobil na tvár.“ Hovorili sme so ženou, ktorú sexuálne zneužil Róbert Z. (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
19. 11. 2024 15:50
Odborník o aktuálnom dianí na Ukrajine: Vojna je bližšie ako kedykoľvek predtým. Veľa priestoru pre optimizmus tu nie je
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
pred 3 dňami
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
Finančné starosti počas štúdia môžu byť menšie, ak poznáš všetky dostupné možnosti podpory.
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
1. 9. 2025 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
22. 8. 2025 6:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. 8. 2025 14:00
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
21. 8. 2025 6:30
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia