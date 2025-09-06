Kategórie
dnes 6. septembra 2025 o 10:41
Čas čítania 0:37

Občania Slovenska dnes rozhodujú v doplňujúcich voľbách. Volia si starostov a poslancov zastupiteľstiev

Kategória:
Slovensko
Občania Slovenska dnes rozhodujú v doplňujúcich voľbách. Volia si starostov a poslancov zastupiteľstiev
Zdroj: TASR - Barbora Vizváryová

Hlasovanie potrvá do 22.00 h a občania môžu po prvýkrát využiť aj digitálny občiansky preukaz v mobile.

V sobotu (6. septembra) o 7.00 h sa otvorili volebné miestnosti v 33 mestách a obciach Slovenska. Voliči si v doplňujúcich komunálnych voľbách volia starostov a poslancov obecného či mestského zastupiteľstva, pričom hlasovanie potrvá do 22.00 h. K dispozícii je aj volebná infolinka Ministerstva vnútra: 0961 577 165.

V 13 obciach a mestských častiach, vrátane Petržalky, Očovej či Rabče, sa volí starosta. V obci Belá si občania volia zároveň starostu aj poslanca. Voľby poslancov sa konajú v mestách Ilava a Dobšiná a v ďalších 19 obciach. Okrem občanov SR môžu hlasovať aj cudzinci s trvalým pobytom. Po prvýkrát môžu voliči svoju totožnosť preukázať aj digitálnym občianskym preukazom v mobile, ak to umožňujú technické podmienky.

Pri voľbe starostu si volič zakrúžkuje poradové číslo jedného kandidáta, pri voľbe poslancov môže označiť toľko kandidátov, koľko má byť zvolených. Najčastejším dôvodom doplňujúcich volieb je zmena mandátu, nevykonanie predchádzajúcich volieb, úmrtie, odsúdenie, zmena trvalého pobytu alebo neúčasť na zasadnutiach zastupiteľstva.

volby
Zdroj: TASR/Marko Erd
Správy z domova
Domov
Zdieľať
Diskusia