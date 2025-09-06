Cestovné kancelárie odporúčajú žiadať o kompenzácie priamo od aerolínií.
Na bratislavskom letisku počas víkendu hlásili výrazné zdržania pri letoch do Egypta a Turecka. Cestujúci smerujúci do Marsa Alam čakajú na odlet od piatkového večera, keď sa lietadlo spoločnosti Air Cairo muselo krátko po štarte pre technickú poruchu vrátiť späť. Odlet bol najnovšie presunutý na sobotu popoludní, informujú tvnoviny.sk. Dovolenkári mali odletieť v piatok (5.9.) o 21:15, no ich let bol presunutý na sobotu (6.9.) o 17:00. Nakoniec lietadlo nevyštartovalo a let bol úplne zrušený.
Cestovná kancelária Čedok zabezpečila pre rodiny s deťmi ubytovanie a všetkým poskytla vouchery na občerstvenie. Asociácia cestovných kancelárií odporúča cestujúcim uplatniť si nárok na kompenzáciu priamo u leteckej spoločnosti alebo cestovky.
Komplikácie zažili aj dovolenkári do Antalye. Ich let so spoločnosťou Tailwind Airlines mal odštartovať v sobotu skoro ráno (3:12), no nakoniec vzlietol až krátko po poludní (12:10). Podľa letiska nesie za takéto situácie zodpovednosť vždy samotná letecká spoločnosť.