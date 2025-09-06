Firma sľubuje „sociálne únosný“ proces a štedrý sociálny balík.
Energetická spoločnosť OMV pripravuje rozsiahle znižovanie počtu zamestnancov v rámci programu úspor Revo. Globálne by mohlo prísť o prácu až 2 000 ľudí, pričom škrty zasiahnu Rakúsko, Rumunsko, Nemecko aj bratislavské administratívne centrum. V rakúskom sídle firmy má prísť o prácu približne 400 ľudí, najmä v administratívnych a finančných oddeleniach, informuje Kurier.
OMV tvrdí, že zmeny budú realizované „sociálne únosným spôsobom“ a zamestnancom ponúkne rozsiahly sociálny balík. Celý proces plánuje dokončiť do roku 2027. Na Slovensku zatiaľ nie sú známe presné čísla, zamestnanci bratislavského centra čakajú na oficiálne oznámenia. Odborári varujú, že nespravodlivé podmienky by mohli vyvolať protesty.