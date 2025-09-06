Snehu má byť viac najmä v januári, pričom zima na kontinente zostane skôr miernejšia.
Fenomén La Niña prinútil odborníkov prepracovať doterajšie prognózy počasia na zimu. Ukazuje sa, že koniec roka bude v znamení tuhých mrazov, najvýraznejšie to zasiahne obyvateľov Severnej Ameriky, informuje na svojom webe Severe Weather.
Do Európy sa účinky prejavia s oneskorením, pravdepodobne až v januári. Podľa portálu Severe Weather by malo byť snehu v novembri aj decembri menej než obvykle.
Výraznejšia zmena príde až začiatkom roku 2026, keď sa očakáva častejšie sneženie, najmä v strednej Európe a vo Veľkej Británii. Meteorológovia upozorňujú, že január by mohol priniesť priaznivejšie podmienky pre sneh na väčšine kontinentu.
Kým Európa by mala prežiť miernejšiu zimu, USA a Kanada sa musia pripraviť na silnejšie mrazy, predovšetkým na severozápade. Situáciu však môže skomplikovať polárny vír. Ak by došlo k jeho oslabeniu či rozpadu, zima by sa mohla zmeniť na oveľa extrémnejšiu, uvádza portál Live Science.