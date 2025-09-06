Kategórie
Natália Mišániová
dnes 6. septembra 2025 o 9:14
Čas čítania 0:33

Aká bude tohtoročná zima? Severnú Ameriku zasiahnu kruté mrazy, Európa si na sneh počká do začiatku roka

Kategória:
Slovensko
Aká bude tohtoročná zima? Severnú Ameriku zasiahnu kruté mrazy, Európa si na sneh počká do začiatku roka
Zdroj: Pavel Albert

Snehu má byť viac najmä v januári, pričom zima na kontinente zostane skôr miernejšia.

Fenomén La Niña prinútil odborníkov prepracovať doterajšie prognózy počasia na zimu. Ukazuje sa, že koniec roka bude v znamení tuhých mrazov, najvýraznejšie to zasiahne obyvateľov Severnej Ameriky, informuje na svojom webe Severe Weather.

Do Európy sa účinky prejavia s oneskorením, pravdepodobne až v januári. Podľa portálu Severe Weather by malo byť snehu v novembri aj decembri menej než obvykle.

Výraznejšia zmena príde až začiatkom roku 2026, keď sa očakáva častejšie sneženie, najmä v strednej Európe a vo Veľkej Británii. Meteorológovia upozorňujú, že január by mohol priniesť priaznivejšie podmienky pre sneh na väčšine kontinentu.

Kým Európa by mala prežiť miernejšiu zimu, USA a Kanada sa musia pripraviť na silnejšie mrazy, predovšetkým na severozápade. Situáciu však môže skomplikovať polárny vír. Ak by došlo k jeho oslabeniu či rozpadu, zima by sa mohla zmeniť na oveľa extrémnejšiu, uvádza portál Live Science.

6. septembra 2025 o 6:39 Čas čítania 1:15 V KDR vypukla epidémia. Stihla si už vyžiadať 15 obetí V KDR vypukla epidémia. Stihla si už vyžiadať 15 obetí
5. septembra 2025 o 20:04 Čas čítania 0:48 Polícia zverejnila zoznam mien, za ktorými sa skrývajú podvodníci. Vystupujú ako pracovníci polície alebo NBS Polícia zverejnila zoznam mien, za ktorými sa skrývajú podvodníci. Vystupujú ako pracovníci polície alebo NBS
5. septembra 2025 o 19:31 Čas čítania 0:47 VIDEO: Ukrajinské drony zasiahli jednu z najväčších ropných rafinérií v Rusku VIDEO: Ukrajinské drony zasiahli jednu z najväčších ropných rafinérií v Rusku
mrazivé počasie
mrazivé počasie Zdroj: TASR/Adriána Hudecová
Súvisiace témy:
Počasie Správy počasie
Náhľadový obrázok: TASR/Roman Hanc
Späť
