V stredu večer 29. októbra 2025 zasahovali záchranári v Košiciach po tom, čo mladá žena (27) utrpela bodné poranenie hrudníka po hádke s partnerom (29), informujú tvnoviny.sk.
Incident sa mal odohrať na ubytovni v Košiciach a oznámenie na tiesňovú linku podal sused.
Ženu okamžite resuscitovali a v kritickom stave prevezená do nemocnice. Polícia zaistila jej partnera aj suseda, ktorých predviedli na výsluch.
