Ochladzovať by sa malo začať až od 12. septembra.
Prvé septembrové dni boli teplejšie ako zvyčajne a tento trend bude pokračovať aj naďalej. Teploty v piatok (5. 9.) stúpnu na 26 až 32 stupňov. Najteplejšie má byť na juhu východného Slovenska.
„Priemerná teplota prvých troch septembrových dní bola v Bratislave približne o dva až tri, ale napríklad v Kamenici nad Cirochou až o štyri až šesť stupňov Celzia nad úrovňou normálu na daný dátum,“ priblížili meteorológovia. Podotkli, že v piatok bude na Slovensko prúdiť od juhozápadu ešte teplejší vzduch než vo štvrtok.
Ako doplnili, v sobotu (6. 9.) a v nedeľu (7. 9.) majú byť maximálne teploty na úrovni od 18 stupňov Celzia a na severozápade do 29 stupňov Celzia na juhovýchode. Avšak už v prvej polovici budúceho týždňa bude podľa meteorológov na Slovensko od juhozápadu postupne opäť prúdiť veľmi až mimoriadne teplý vzduch a najvyššia teplota sa postupne dostane na úroveň 24 až 31 stupňov Celzia. Od 12. septembra by sa na Slovensku už malo začať postupne výraznejšie ochladzovať.