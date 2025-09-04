Kategórie
Domov
TASR
dnes 4. septembra 2025 o 15:59
Čas čítania 0:39

Teploty na Slovensku znova stúpnu. Vyšplhajú sa až na 32 °C (+graf)

Kategória:
Slovensko
Teploty na Slovensku znova stúpnu. Vyšplhajú sa až na 32 °C (+graf)
Zdroj: TASR/Dano Veselský

Ochladzovať by sa malo začať až od 12. septembra.

Prvé septembrové dni boli teplejšie ako zvyčajne a tento trend bude pokračovať aj naďalej. Teploty v piatok (5. 9.) stúpnu na 26 až 32 stupňov. Najteplejšie má byť na juhu východného Slovenska.


„Priemerná teplota prvých troch septembrových dní bola v Bratislave približne o dva až tri, ale napríklad v Kamenici nad Cirochou až o štyri až šesť stupňov Celzia nad úrovňou normálu na daný dátum,“ priblížili meteorológovia. Podotkli, že v piatok bude na Slovensko prúdiť od juhozápadu ešte teplejší vzduch než vo štvrtok.

shmu, graf
Zdroj: SHMU. sk


Ako doplnili, v sobotu (6. 9.) a v nedeľu (7. 9.) majú byť maximálne teploty na úrovni od 18 stupňov Celzia a na severozápade do 29 stupňov Celzia na juhovýchode. Avšak už v prvej polovici budúceho týždňa bude podľa meteorológov na Slovensko od juhozápadu postupne opäť prúdiť veľmi až mimoriadne teplý vzduch a najvyššia teplota sa postupne dostane na úroveň 24 až 31 stupňov Celzia. Od 12. septembra by sa na Slovensku už malo začať postupne výraznejšie ochladzovať.

Kanada, horúčavy, teplo, počasie
Zdroj: TASR/AP
Náhľadový obrázok: shmu.sk, TASR/Dano Veselský
