Najviac hubárov je aktuálne na území západného a východného Slovenska.
Hubárska sezóna je aktuálne na vrchole a mnohí hubári si pochvaľujú aj aktuálne priaznivé počasie. O nové tipy sa podelili na portáli nahuby.sk, ktorý poskytuje cenné informácie o výskyte húb a aktuálnej situácii v slovenských lesoch. Aktuálnu mapu húb si pozri tu.
Stránka taktiež poskytuje informácie o konkrétnych rastúcich druhoch húb, ich stručnej identifikácii a opise. Je zároveň poradňou, pokiaľ ide o recepty. Interaktívna mapa zobrazuje dve farby, a to červenú a zelenú. Červená farba znamená počet hlásení od hubárov a zelená rast húb.
O výskyte húb informujú používatelia, ktorí prostredníctvom interaktívnej mapy vyznačujú miesta, na ktorých sa hubám darí. Najviac hubárov je aktuálne na území západného a východného Slovenska. Najmenej interakcií je z juhozápadu krajiny.
„Tak sme sa dočkali. A prší fest, takže dúfam, že pár dní sa bude dať,“ uvádza zberateľ z oblasti Košíc. „Pekne sa po dažďoch rozbehli pečeňovce a sekundujú im sírovce,“ napísal hubár z okolia Nitry.
