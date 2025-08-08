Kategórie
TASR
dnes 8. augusta 2025 o 18:30
Čas čítania 0:51

Svetové ceny potravín dosiahli rekord. Za mäso či rastlinné oleje si ľudia priplatia

Zahraničie
Svetové ceny potravín dosiahli rekord. Za mäso či rastlinné oleje si ľudia priplatia
Zdroj: REFRESHER/Adéla Ježková, Pixnio/Bicanski

Svetové ceny potravín stúpli v júli 2025 o 1,6 %, dosahujúc najvyššie hodnoty od februára 2023.

  • Minulý mesiac sa zvýšili svetové ceny potravín a dosiahli tak najvyššiu úroveň za viac ako dva roky. Tieto údaje pochádzajú od Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorá v piatok zverejnila správy.
  • Vo svojej správe FAO uvádza, že index cien potravín, ktorý sleduje mesačné zmeny cien obilnín, olejnín, mliečnych výrobkov, mäsa a cukru, vzrástol v júli 2025 o 1,6 %.
  • V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol index o 7,6 % vyšší ako v júli 2024. Napriek tomu sú ceny potravín stále o 18,8 % nižšie než ich vrchol v marci 2022, krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.

Širší kontext: Ceny mäsa vzrástli o 1,2 % a dosiahli nové rekordné maximum, pričom hlavnými faktormi boli vyššie ceny hovädzieho a baranieho mäsa a mierny rast cien hydiny.

Ceny rastlinných olejov vzrástli o 7,1 % na trojročné maximum, hlavne kvôli vyšším cenám palmového, sójového a slnečnicového oleja, ktoré viac než kompenzovali pokles cien repkového oleja. Naopak, ceny obilnín klesli o 0,8 % na úroveň z roku 2020, čo je dôsledok znížených cien ciroku a pšenice.

Ceny cukru sa znížili už piaty mesiac po sebe, a to o 0,2 % v júli. Ceny mliečnych výrobkov mierne klesli o 0,1 %, čo je prvý pokles od apríla 2024, kvôli nižším cenám masla a sušeného mlieka.

Prečítaj si aj tieto články:

28. júla 2025 o 13:02 Čas čítania 0:27 TABUĽKA: Slováci si priplatia za základné potraviny: Najviac zdraželi vajcia a ovocie TABUĽKA: Slováci si priplatia za základné potraviny: Najviac zdraželi vajcia a ovocie
7. augusta 2025 o 7:00 Čas čítania 5:01 Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
6. augusta 2025 o 17:00 Čas čítania 1:03 Nela Pocisková: Stratila som samú seba, zachránili ma až deti. Pôrod v aute mi dal extrémnu silu (#TBH s Hanou) Nela Pocisková: Stratila som samú seba, zachránili ma až deti. Pôrod v aute mi dal extrémnu silu (#TBH s Hanou)
potraviny
Zdroj: FOTO TASR/Jonhap
Potraviny Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: REFRESHER/Adéla Ježková, Pixnio/Bicanski
