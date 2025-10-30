Kategórie
TASR
dnes 30. októbra 2025 o 15:21
Čas čítania 0:30

VIDEO: Na turistickej lodi v Egypte vypukol obrovský požiar. Evakuovali 220 pasažierov


Zdroj: x.com/ @Vijesti11111 ·

Na palube sa plavilo aj 16 občanov Maďarska.

Turistickú loď plaviacu sa na egyptskej rieke Níl zachvátil v stredu požiar. Na palube sa plavilo zhruba 220 ľudí vrátane 16 občanov Maďarska. Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó uviedol, že všetci Maďari sú v bezpečí. 

„Všetci maďarskí občania sú v poriadku, včas opustili plavidlo, ktoré podľa aktuálnych informácií zhorelo,“ povedal Szijjártó. Maďarskí turisti utrpeli iba materiálne straty, pričom boli zničené aj ich cestovné doklady.

„Jeden z vedúcich dotknutej cestovnej kancelárie je s nimi a už organizuje cestu domov,“ podčiarkol šéf maďarskej diplomacie a dodal, že skupinu Maďarov plánujú zobrať autobusom do Asuánu, odkiaľ poletia cez Káhiru do Maďarska.

požiar

Súvisiace témy:
Egypt Správy zo sveta
