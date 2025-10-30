Na palube sa plavilo aj 16 občanov Maďarska.
Turistickú loď plaviacu sa na egyptskej rieke Níl zachvátil v stredu požiar. Na palube sa plavilo zhruba 220 ľudí vrátane 16 občanov Maďarska. Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó uviedol, že všetci Maďari sú v bezpečí.
„Všetci maďarskí občania sú v poriadku, včas opustili plavidlo, ktoré podľa aktuálnych informácií zhorelo,“ povedal Szijjártó. Maďarskí turisti utrpeli iba materiálne straty, pričom boli zničené aj ich cestovné doklady.
A massive fire🔥 broke out on a Nile River cruise ship in Upper Egypt carrying 220 tourists - all of whom were rescued. pic.twitter.com/Hr9wbqFDWk— Vijesti (@Vijesti11111) October 29, 2025
„Jeden z vedúcich dotknutej cestovnej kancelárie je s nimi a už organizuje cestu domov,“ podčiarkol šéf maďarskej diplomacie a dodal, že skupinu Maďarov plánujú zobrať autobusom do Asuánu, odkiaľ poletia cez Káhiru do Maďarska.