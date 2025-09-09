AKTUÁLNE: Pyrotechnici v Bratislave úspešne deaktivovali bombu. Obyvatelia evakuovaných budov sa môžu bezpečne vrátiť domov

Bombu sa podarilo úspešne deaktivovať o 10.45 hod.
Pyrotechnici Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave a Kriminalisticko-expertízneho ústavu dnes úspešne deaktivovali bombu.
Bomba sa podarila úspešne deaktivovať o 10.45 hod. Následne ju polícia zabezpečila na prevoz na určené miesto. V evakuovanej oblasti už nehrozí žiadne nebezpečenstvo a obyvatelia sa môžu bezpečne vrátiť do svojich domovov a zamestnaní.
Polícia poďakovala všetkým obyvateľom, ktorí svojím zodpovedným prístupom a rešpektovaním pokynov umožnili bezproblémový priebeh celej akcie.