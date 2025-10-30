Kategórie
Natália Mišániová
dnes 30. októbra 2025 o 13:24
Čas čítania 0:37

Známa banka znižuje úroky z hypoték. Na najlepšie ponuky na trhu to zďaleka nestačí

Klienti môžu získať trojročnú fixáciu už od 3,25 % p. a., a navyše aj zvýhodnený spotrebný úver so sadzbou 6 %.

Klesajúci trend hypotekárnych úrokov pokračuje a 365.bank prichádza s jesennou ponukou pre tých, ktorí plánujú kúpu alebo refinancovanie bývania. Novú hypotéku s trojročnou fixáciou môžu klienti získať už od 3,25 % p. a., informovala banka na svojom webe

Zľava 0,20 % platí pre všetkých pri trojročnej fixácii, a ak klient využíva aj spotrebný úver od 10 000 eur, sadzba sa znižuje o ďalších 0,10 %. Zvýhodnené podmienky platia pre žiadosti podané od 29. októbra do 10. decembra 2025, pričom zmluvu treba podpísať do konca roka.Majitelia hypotéky v 365.bank navyše získajú spotrebný úver s pevnou sadzbou 6 % p. a., bez ohľadu na účel či výšku úveru.

Tatra banka ponúka výhodnejšiu ponuku 

Trh s bývaním zostáva aktívny a experti odporúčajú využiť aktuálne sadzby, kým sú na historicky priaznivej úrovni. Aj napriek tomu však ponuka 365.bank nepatrí k úplne najlacnejším,  napríklad Tatra banka znížila v septembri sadzbu pri trojročnej fixácii na 3,19 % p. a., čo je o niečo výhodnejšie. 

30. októbra 2025 o 5:55 Čas čítania 0:40 Mechanici prezradili, kedy je vhodný čas na prezutie pneumatík. Dôležitý nie je len dátum
29. októbra 2025 o 17:30 Čas čítania 0:30 Kto chce vedieť, komu patrí byt či pozemok, bude sa musieť zaregistrovať. Za celý list vlastníctva si zaplatíš šesť eur
29. októbra 2025 o 15:40 Čas čítania 0:49 Dôchodky od budúceho roka porastú. Seniori si od januára prilepšia
Ilustračná fotka.
Ilustračná fotka. Zdroj: 365. bank
