Klienti môžu získať trojročnú fixáciu už od 3,25 % p. a., a navyše aj zvýhodnený spotrebný úver so sadzbou 6 %.
Klesajúci trend hypotekárnych úrokov pokračuje a 365.bank prichádza s jesennou ponukou pre tých, ktorí plánujú kúpu alebo refinancovanie bývania. Novú hypotéku s trojročnou fixáciou môžu klienti získať už od 3,25 % p. a., informovala banka na svojom webe.
Zľava 0,20 % platí pre všetkých pri trojročnej fixácii, a ak klient využíva aj spotrebný úver od 10 000 eur, sadzba sa znižuje o ďalších 0,10 %. Zvýhodnené podmienky platia pre žiadosti podané od 29. októbra do 10. decembra 2025, pričom zmluvu treba podpísať do konca roka.Majitelia hypotéky v 365.bank navyše získajú spotrebný úver s pevnou sadzbou 6 % p. a., bez ohľadu na účel či výšku úveru.
Tatra banka ponúka výhodnejšiu ponuku
Trh s bývaním zostáva aktívny a experti odporúčajú využiť aktuálne sadzby, kým sú na historicky priaznivej úrovni. Aj napriek tomu však ponuka 365.bank nepatrí k úplne najlacnejším, napríklad Tatra banka znížila v septembri sadzbu pri trojročnej fixácii na 3,19 % p. a., čo je o niečo výhodnejšie.