Natália Mišániová
dnes 30. októbra 2025 o 18:40
Čas čítania 0:42

SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa: Vo viacerých okresoch Slovenska hrozí silný vietor až víchrica

SHMÚ vydal výstrahu 1. stupňa: Vo viacerých okresoch Slovenska hrozí silný vietor až víchrica
Zdroj: Refresher

Výstraha platí od soboty 1. novembra 2025 od 19:00 do nedele 2. novembra 2025 do 4:00.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na silný vietor, ktorý zasiahne počas soboty večera a noci najmä severné okresy Slovenska. Výstraha 1. stupňa platí od soboty 1. novembra 2025 od 19:00 do nedele 2. novembra 2025 do 4:00.

Podľa meteorológov sa vietor očakáva najmä vo vysokohorských oblastiach, kde môže v nárazoch dosahovať rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu, čo predstavuje až 135 kilometrov za hodinu. Miestami môže mať priemernú rýchlosť 20 až 24 m/s (70 – 85 km/h), teda silu víchrice.

Najviac zasiahnuté majú byť okresy Žilina, Martin, Poprad, Námestovo, Liptovský Mikuláš, no silný vietor môže zasiahnuť aj časti Oravy, Spiša a sever stredného Slovenska.

Vietor môže predstavovať nebezpečenstvo

Hoci je takáto rýchlosť vetra v tejto ročnej dobe v horských oblastiach pomerne bežná, SHMÚ varuje, že môže predstavovať nebezpečenstvo pre turistov, horolezcov a návštevníkov Tatier či Malej Fatry. Vietor môže komplikovať aj dopravu a spôsobiť pád konárov či menšie škody na majetku.

Meteorológovia odporúčajú, aby ľudia v postihnutých oblastiach obmedzili pohyb vo vysokohorskom teréne a dávali pozor na zle zabezpečené predmety v okolí domov.

počasie, vietor
Zdroj: SHMU.sk
30. októbra 2025 o 16:00 Čas čítania 0:26 D1 pred Bratislavou bude čoskoro čiastočne uzavretá. Motoristi môžu využiť alternatívne trasy
30. októbra 2025 o 14:42 Čas čítania 0:42 Ministerstvo zvyšuje sumy stravného: Najviac dostanú pracovníci na dlhších cestách
30. októbra 2025 o 14:00 Čas čítania 0:18 V Prešovskom kraji miznú autá známej značky. Polícia intenzívne pátra po páchateľoch
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor
