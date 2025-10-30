Výstraha platí od soboty 1. novembra 2025 od 19:00 do nedele 2. novembra 2025 do 4:00.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na silný vietor, ktorý zasiahne počas soboty večera a noci najmä severné okresy Slovenska. Výstraha 1. stupňa platí od soboty 1. novembra 2025 od 19:00 do nedele 2. novembra 2025 do 4:00.
Podľa meteorológov sa vietor očakáva najmä vo vysokohorských oblastiach, kde môže v nárazoch dosahovať rýchlosť 30 až 37 metrov za sekundu, čo predstavuje až 135 kilometrov za hodinu. Miestami môže mať priemernú rýchlosť 20 až 24 m/s (70 – 85 km/h), teda silu víchrice.
Najviac zasiahnuté majú byť okresy Žilina, Martin, Poprad, Námestovo, Liptovský Mikuláš, no silný vietor môže zasiahnuť aj časti Oravy, Spiša a sever stredného Slovenska.
Vietor môže predstavovať nebezpečenstvo
Hoci je takáto rýchlosť vetra v tejto ročnej dobe v horských oblastiach pomerne bežná, SHMÚ varuje, že môže predstavovať nebezpečenstvo pre turistov, horolezcov a návštevníkov Tatier či Malej Fatry. Vietor môže komplikovať aj dopravu a spôsobiť pád konárov či menšie škody na majetku.
Meteorológovia odporúčajú, aby ľudia v postihnutých oblastiach obmedzili pohyb vo vysokohorskom teréne a dávali pozor na zle zabezpečené predmety v okolí domov.