Domov
redakcia
dnes 11. septembra 2025 o 8:35
Čas čítania 0:27

Kalkulačka: Zisti, akú mesačnú splátku budeš platiť, keď si zoberieš hypotéku

Kategória:
Slovensko
Kalkulačka: Zisti, akú mesačnú splátku budeš platiť, keď si zoberieš hypotéku
Zdroj: VÚB

Vypočítaj si to jednoducho online.

  • Záujemcovia o hypotekárny úver si môžu na weboch slovenských bánk vypočítať, akú mesačnú splátku by platili. Kalkulačky nájdeš na weboch Slovenskej sporiteľne, VÚB banky aj Tatra banky.
  • Cez hypotekárnu kalkulačku zadajú, akú výšku úveru požadujú a koľko rokov by ho chceli splácať.
  • Kalkulačka im vypočíta možnosti podľa fixácie, ktorú si vyberú.

Keď chceš zistiť, ako môžu mladí ľudia získať pôžičku s úrokom 1 % a čo robiť, keď banka žiadateľom schváli nižšiu hypotéku, akú žiadali, prečítaj si aj tento článok. Poradíme ti v ňom, ako získať mladomanželskú pôžičku a aké podmienky musíš splniť v prípade, ak o ňu požiadaš. Vypočítať si môžeš aj výšku svojho dôchodku.

