Domov
Aneta Gospičová
dnes 13. septembra 2025 o 10:07
Čas čítania 1:08

Ekonomika spomaľuje a verejné financie sa dvíhajú do červených čísel, varuje NKÚ

Kategória:
Slovensko
Ekonomika spomaľuje a verejné financie sa dvíhajú do červených čísel, varuje NKÚ
Zdroj: Tlačový odbor Úradu vlády SR

NKÚ upozornil na zadlžovanie štátnych nemocníc, ktoré v prvej polovici roka 2025 stúplo o viac než 168 miliónov eur.

Najvyšší kontrolný úrad SR vo svojej najnovšej správe upozornil, že príprava rozpočtu na rok 2026 prebieha v prostredí spomaleného hospodárskeho rastu, nižšieho výberu daní, vyšších výdavkov štátu a rastúceho dlhu. Kontrolóri zároveň zdôraznili negatívny vplyv nastavenia dôchodkového systému na verejné financie.

Slovenská ekonomika podľa júnovej prognózy porastie len o 1,3 % HDP namiesto očakávaných 1,9 %. Vývoj naznačuje ešte nižší rast. Inflácia sa približuje k štyrom percentám, čo súvisí s rastom cien služieb a zvýšením nepriamych daní.

Konsolidačné opatrenia pre rok 2025 priniesli v prvom polroku medziročný nárast hotovostných príjmov o dve miliardy eur. Najvyšší podiel priniesla DPH a daň z príjmu právnických osôb, za očakávaniami však zaostáva výnos z transakčnej dane. Júnová prognóza ukazuje, že príjmy z väčšiny daní sa nenaplnia.

Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy upozornil, že prepad daňovo-odvodových príjmov obmedzuje rozpočtový manévrovací priestor a ďalšie negatívne opatrenia môžu podporiť šedú ekonomiku.

Zvyšovanie dôchodkov

Analytici NKÚ poukázali na dopady predčasného starobného dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Sociálna poisťovňa musí podľa nich v roku 2025 získať zo štátneho rozpočtu viac než 2,75 miliardy eur, aby pokryla výdavky na dôchodky. Tie sa za desať rokov zvýšili zo 6,4 miliardy na takmer 13 miliárd eur.

13. septembra 2025 o 13:39 Čas čítania 0:42 Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom

NKÚ upozornil aj na zadlžovanie štátnych nemocníc, ktoré v prvej polovici roka 2025 stúplo o viac než 168 miliónov eur. Úrad tiež konštatuje, že napriek tlaku na šetrenie sa zvýšil počet zamestnancov ústredných orgánov štátu o 699 a osobné výdavky narástli o vyše 240 miliónov eur.

Podľa vývoja rozpočtového hospodárenia sa hrubý dlh Slovenska dostane nad 60 % HDP a môže dosiahnuť 61,6 %, čo predstavuje približne 84 miliárd eur. Rozpočet na rok 2025 pritom počítal s dlhom na úrovni 59,6 % HDP a s navýšením o 700 miliónov eur.

