Dôchodcovia, ktorí dostávajú dôchodok v hotovosti, si musia v septembri počkať do utorka 16. septembra.
Sociálna poisťovňa informuje dôchodcov, ktorí dostávajú dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty s výplatným termínom 14. deň v mesiaci, že počas blížiaceho sa Sviatku Sedembolestnej Panny Márie sa výplatný termín mení.
Dôchodcom, ktorým dôchodok pripadá na nedeľu 14. septembra 2025, Sociálna poisťovňa vyplatí dávku v utorok 16. septembra 2025.
Dôchodcovia, ktorým Sociálna poisťovňa zasiela dôchodky na bankový účet, dostanú svoje peniaze v obvyklých výplatných termínoch.
