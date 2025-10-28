Oznámili to generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka a generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.
Lístok na vlak je od októbra možné zakúpiť aj na pošte. Slovenská pošta a Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) spustili predaj cestovných lístkov vo všetkých pobočkách pošty. Oznámili to v utorok na tlačovej konferencii v Myjave generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka a generálny riaditeľ ZSSK Peter Helexa.
V predaji sú jednorazové cestovné lístky na všetky vnútroštátne vlaky ZSSK prvej aj druhej triedy, zľavnené lístky pre študentov, seniorov a držiteľov preukazov Junior a Klasik, ako aj miestenky, lôžkové a ležadlové lístky, lístky na tatranské električky a ozubnicovú železnicu či príplatky do vlakov vyššej kategórie. Lístky so 100-percentnou zľavou (tzv. nulté lístky) a medzinárodné lístky sú dostupné výhradne online alebo v pokladnici na stanici.
Lístky je možné zakúpiť vo všetkých pobočkách pošty vybavených predajným systémom. Pracovníci pošty boli zaškolení, pobočky sú označené nálepkou a zákazníci môžu platiť hotovosťou aj kartou. Pri nákupe sa uplatňuje jednorazový poplatok za servis podľa aktuálneho cenníka železníc.