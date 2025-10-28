Richard Raši vyhlásil, že európska legislatíva v tejto oblasti nie je normálna.
Pokiaľ sa nenájde riešenie, ktoré zmení alebo zruší legislatívu týkajúcu sa rozšírenia systému obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie (EÚ) na budovy a cestnú dopravu (ETS2), bude na Slovensku drahší benzín, teplo a v konečnom dôsledku úplne všetko. Po schválení uznesenia k tejto téme Národnou radou (NR) SR to v utorok uviedol predseda parlamentu a podpredseda koaličného Hlasu-SD Richard Raši.
„Myslí si niekto na Slovensku, že kúriť plynom nie je normálne? Alebo má niekto pocit, že variť na plyne nie je normálne? Alebo má niekto pocit, že používať autá so spaľovacími motormi, čiže normálne autá, ktoré väčšina Slovákov používa, nie je normálne? Ja som presvedčený, že všetci máme odpoveď rovnakú,“ vyhlásil Raši s tým, že európska legislatíva v tejto oblasti normálna nie je. Jej dôsledky môžu podľa neho zaťažiť slovenské domácnosti sumou 3 000 eur ročne.
Avizoval, že túto tému navrhne zaradiť aj do programu stretnutia predsedov parlamentov Vyšehradskej štvorky (V4), ktoré bude v polovici novembra v Budapešti. „Je to téma, ktorá hýbe Európou, kde sa už 18 krajín z EÚ vyjadrilo, že s tým má problém. Myslím si, že je to aj dôležitá téma na to, aby sa predsedovia parlamentov stretli, aby si dohodli postup, pretože akékoľvek zmeny, ktoré môžu byť v emisných povolenkách prijímané, budú robené v zákonodarných zboroch,“ doplnil Raši.