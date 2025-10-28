Kategórie
Katarína Jánošíková TASR
dnes 28. októbra 2025 o 16:09
Čas čítania 1:07

Poslanci schválili hodnotu rýchlosti chôdze. Je stanovená na 6 km/h

Poslanci schválili hodnotu rýchlosti chôdze. Je stanovená na 6 km/h
Zdroj: Tasr-Jaroslav Novák

Novinka má mať praktický význam pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a iných dopravných prostriedkov na chodníkoch.

Veková hranica povinnej lekárskej prehliadky u vodičov sa zvýši. Po novom ju každých päť rokov budú musieť absolvovať vodiči od 70 rokov, nie od 65 rokov, ako je to v súčasnosti. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Národná rada (NR) SR v utorok schválila. Stojí za ňou koaličný poslanec Ľubomír Vážny (Smer-SD).

Dostupné štatistiky Prezídia Policajného zboru za rok 2023 uvádzajú, že vodiči vo veku od 65 do 70 rokov spôsobili minimum nehôd. Vzhľadom na túto nízku mieru, zohľadnenie technologického pokroku v podobe bezpečnostných prvkov a systémov v autách a prirodzené zlepšenie ľudí v zmyslovom a kognitívnom vnímaní naša úprava zvyšuje hranicu veku obligatórnej lekárskej preventívnej prehliadky, konkrétne viesť motorové vozidlo, zo 65 na 70 rokov,“ argumentoval.

Úprava má zároveň odstrániť duplicitu pri lekárskych prehliadkach. Vodičom sa bude akceptovať aj preventívna prehliadka u všeobecného lekára, ak bola vykonaná v roku, v ktorom vznikla povinnosť absolvovať prehliadku podľa zákona o cestnej premávke.

Takúto preventívnu prehliadku možno považovať za náhradu len vtedy, ak fyzická osoba o jej vykonanie výslovne požiada a lekár vykoná všetky úkony ustanovené na posúdenie zdravotnej spôsobilosti vodiča,“ ozrejmil predkladateľ.

Stanovená hodnota chôdze

Novela má tiež zvýšiť bezpečnosť chodcov na chodníkoch. Má sa ňou v zákone definovať hodnota rýchlosti chôdze, a to na šesť kilometrov za hodinu. Vážny to odôvodňoval narastajúcim počtom kolízií medzi chodcami a používateľmi elektrických kolobežiek, bicyklov či iných prostriedkov s pomocným motorčekom.

Bude to mať praktický význam aj pri dokazovaní porušení pravidiel zo strany cyklistov a používateľov iných dopravných prostriedkov na chodníkoch, najmä v prípadoch, keď je potrebné objektívne určiť, či došlo k prekročeniu primeranej rýchlosti pohybu v priestore určenom primárne pre chodcov,“ dodal.

Zmeny majú nadobudnúť účinnosť 1. januára 2026.

Ľubomír Vážny
Zdroj: TASR - Martin Baumann
