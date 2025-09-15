Jeho postoj voči Moskve sa podľa magazínu Politico zmenil počas uplynulého leta, keď kritizoval aj Európu za nedostatočné opatrenia.
Americký prezident Donald Trump sa konečne rozhodol označiť Rusko za agresora vo vojne na Ukrajine, napísal magazín Politico, ktorý si všimol jeho nedeľňajšie vyjadrenie novinárom.
Trump predtým odmietol odsúdiť Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu a niekoľkokrát tiež naznačil, že za vypuknutie vojny, ktorú sa od svojho januárového návratu do Bieleho domu snaží ukončiť, nesie zodpovednosť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
USA sa vo februári pridali na stranu Ruska, keď odmietli európsky návrh rezolúcie OSN, ktorý vyjadroval podporu územnej celistvosti Ukrajiny a odsudzoval Rusko. Koncom februára sa zase vo vyhlásení G7 vydanom pri príležitosti tretieho výročia vojny na Ukrajine postavili proti označeniu Ruska za „agresora“.
Výrok, v ktorom Trump podľa Politica označil Rusko za agresora, zaznel v nedeľu, keď na margo ukrajinských a ruských vojenských obetí hovoril o tom, že podľa jeho informácií iba tento týždeň prišlo o život 8000 vojakov z oboch krajín. „Z Ruska ich bolo o niečo viac, ale keď ste agresorom, straty sú väčšie,“ citoval magazín vyjadrenie, ktoré americký prezident poskytol novinárom pred odletom z New Jersey do Washingtonu.
Je pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie
Jeho postoj voči Rusku sa podľa magazínu zmenil počas uplynulého leta. Tento piatok povedal, že mu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, s ktorým sa nedávno osobne stretol na Aljaške, rýchlo dochádza trpezlivosť. V sobotu potom avizoval, že je pripravený uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak tak urobia všetky členské štáty NATO a ak prestanú nakupovať ropu z Ruska.
Štáty EÚ by nemali kupovať ropu od Ruska
V nedeľu Trump vyhlásil, že aj keď európske krajiny považuje za svojich „priateľov“, stále nakupujú ruskú ropu. „Nechcem, aby nakupovali ropu. A sankcie, ktoré zavádzajú, nie sú dostatočne prísne,“ povedal. Súčasne dal ale najavo, že mu nezáleží na tom, či ide o ropu alebo iné produkty.
„Nemali by nakupovať od Ruska, či už ide o zemný plyn alebo cigarety, to je mi jedno,“ dodal s tým, že Európania v súčasnosti „len rozprávajú a nekonajú“. Najväčšími odberateľmi ruských fosílnych palív v EÚ sú Maďarsko a Slovensko, ktoré oponujú snahám Európskej komisie o postupné ukončenie dovozu ruských energií, doplnilo Politico.