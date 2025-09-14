Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 14. septembra 2025 o 16:52
Čas čítania 0:54

Rusko úspešne otestovalo hypersonickú raketu Zirkon. Môže zasiahnuť cieľ vo vzdialenosti vyše tisíc kilometrov

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Rusko úspešne otestovalo hypersonickú raketu Zirkon. Môže zasiahnuť cieľ vo vzdialenosti vyše tisíc kilometrov
Zdroj: TASR/AP

Do manévrov sa zapojili aj bombardéry Su-34 a protiponorkové lietadlá.

Rusko v nedeľu oznámilo, že skúšobne odpálilo svoju hypersonickú raketu Zirkon a zasiahlo ňou cieľ v Barentsovom mori. Ruské nadzvukové stíhacie bombardéry Suchoj Su-34 zároveň vykonali údery v rámci spoločných vojenských cvičení s Bieloruskom.

Raketu Zirkon odpálili z fregaty Admirál Golovko, ktorá je súčasťou ruského Severného loďstva. „Podľa objektívnych monitorovacích údajov získaných v reálnom čase bol cieľ zničený priamym zásahom,“ uviedlo ruské ministerstvo obrany.

Raketa Zirkon dokáže letieť deväťnásobnou rýchlosťou zvuku

Do cvičenia sa zapojili aj protiponorkové lietadlá s dlhým doletom zo zmiešaného leteckého zboru Severného loďstva. Posádky lietadiel Su-34 tiež podľa ministerstva nacvičovali bombardovanie pozemných cieľov. Ruský prezident Vladimir Putin v roku 2019 uviedol, že raketa Zirkon dokáže letieť deväťnásobnou rýchlosťou zvuku a zasiahnuť ciele na mori a na súši vo vzdialenosti viac ako 1000 kilometrov. Minulý rok šéf Kremľa vyhlásil, že spúšťajú sériovú výrobu týchto rakiet.


Organizácia Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA) so sídlom v Spojených štátoch tvrdí, že rakety Zirkon pre ich nadzvukovú rýchlosť nedokážu zachytiť ani najlepšie západné protiraketové systémy, akým je napríklad systém protivzdušnej obrany Patriot americkej výroby.

14. septembra 2025 o 10:32 Čas čítania 0:42 VIDEO: Na krajne pravicový protest v Londýne prišlo vyše 100-tisíc ľudí. Zasahovať musela polícia VIDEO: Na krajne pravicový protest v Londýne prišlo vyše 100-tisíc ľudí. Zasahovať musela polícia
14. septembra 2025 o 8:35 Čas čítania 0:48 Ruský dron mal opäť narušiť vzdušný priestor NATO. Rumunsko je v pohotovosti, vyslalo dve stíhačky Ruský dron mal opäť narušiť vzdušný priestor NATO. Rumunsko je v pohotovosti, vyslalo dve stíhačky
13. septembra 2025 o 16:28 Čas čítania 0:16 Trump poslal list spojencom v NATO. Žiada ich, aby stopli nákupy ruskej ropy a pridali sa k prísnym sankciám Trump poslal list spojencom v NATO. Žiada ich, aby stopli nákupy ruskej ropy a pridali sa k prísnym sankciám
Vladimir Putin.
Vladimir Putin. Zdroj: TASR/Michal Svítok
Spravodajstvo modernej generácie
Pridaj sa k nám a buď súčasťou spravodajstva modernej generácie.
V našej redakcii kladieme dôraz na inovácie a prístup, ktorý odráža potreby a záujmy moderného čitateľa.
Naše reportáže sú dynamické, interaktívne a navrhnuté tak, aby boli pre teba hodnotné.
Aj vďaka tvojej podpore môžeme pokračovať v tvorbe nezávislého, kvalitného a relevantného obsahu.
Chcem vás podporiť
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Rusko Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR/Michal Svítok
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
včera o 13:07
Od októbra sa mení spôsob posielania peňazí. Slovenské banky tak chcú predchádzať podvodom
Od októbra sa mení spôsob posielania peňazí. Slovenské banky tak chcú predchádzať podvodom
dnes o 13:37
Výbuch v bytovke pri Bratislave: Na prízemí malo explodovať kvetinárstvo
Výbuch v bytovke pri Bratislave: Na prízemí malo explodovať kvetinárstvo
pred 3 hodinami
Rusko úspešne otestovalo hypersonickú raketu Zirkon. Môže zasiahnuť cieľ vo vzdialenosti vyše tisíc kilometrov
Rusko úspešne otestovalo hypersonickú raketu Zirkon. Môže zasiahnuť cieľ vo vzdialenosti vyše tisíc kilometrov
10. 9. 2025 7:00
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
Štát prispeje niektorým Slovákom tisíce eur na auto. Zisti, či spĺňaš podmienky
10. 9. 2025 9:30
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
včera o 13:07
Od októbra sa mení spôsob posielania peňazí. Slovenské banky tak chcú predchádzať podvodom
Od októbra sa mení spôsob posielania peňazí. Slovenské banky tak chcú predchádzať podvodom
dnes o 13:37
Výbuch v bytovke pri Bratislave: Na prízemí malo explodovať kvetinárstvo
Výbuch v bytovke pri Bratislave: Na prízemí malo explodovať kvetinárstvo
10. 9. 2025 9:30
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
pred 3 dňami
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
dnes o 08:35
Ruský dron mal opäť narušiť vzdušný priestor NATO. Rumunsko je v pohotovosti, vyslalo dve stíhačky
Ruský dron mal opäť narušiť vzdušný priestor NATO. Rumunsko je v pohotovosti, vyslalo dve stíhačky
pred 3 dňami
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
9. 9. 2025 18:10
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
8. 9. 2025 7:46
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
9. 9. 2025 13:30
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
9. 9. 2025 11:31
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
9. 9. 2025 16:00
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
Veľká zmena: Vláda ide rušiť ďalšie dni pracovného pokoja, Slováci pôjdu do práce aj počas sviatkov
8. 9. 2025 12:50
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
Slovensko má prvú obeť krízy v automobilovom priemysle. Krachuje kompletne celá prevádzka
Lifestyle news
Transsexuálna dcéra Elona Muska debutovala na newyorskom Fashion Weeku dnes o 16:11
Netflix zverejnil nový trailer k 4. sérii Zaklínača. Takto vyzerá Liam Hemsworth v role Geralta dnes o 11:36
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku dnes o 11:26
Jovinečko si uťahuje zo svojej bývalej. Spolu s Bergim sparodovali nahú Bianku Rumanovú na červenom koberci dnes o 10:48
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna dnes o 10:00
Slovenská speváčka Adéla natočila TikTok s Demi Lovato. Americká hviezda ju pozvala na svoju párty včera o 11:28
Zelená horúčka pokračuje. V centre Bratislavy otvorili nový matcha spot, ponúkajú aj cloudy verzie včera o 09:00
Obľúbená destinácia Slovákov pritvrdzuje: Chce zakázať fajčenie na plážach a terasách pred 2 dňami
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka pred 2 dňami
Do Česka prichádza ďalší americký fastfoodový reťazec. Jeho investorom je Drake pred 2 dňami
Zahraničie Všetko
Ruský dron mal opäť narušiť vzdušný priestor NATO. Rumunsko je v pohotovosti, vyslalo dve stíhačky
dnes o 08:35
Ruský dron mal opäť narušiť vzdušný priestor NATO. Rumunsko je v pohotovosti, vyslalo dve stíhačky
Ukrajinský prezident Zelenskyj upozornil, že ide o ďalší príklad ruskej provokácie, ktorá môže mať dôsledky pre celú Alianciu.
VIDEO: Na krajne pravicový protest v Londýne prišlo vyše 100-tisíc ľudí. Zasahovať musela polícia
dnes o 10:32
VIDEO: Na krajne pravicový protest v Londýne prišlo vyše 100-tisíc ľudí. Zasahovať musela polícia
VIDEO: Vdova po zavraždenom Kirkovi prehovorila prvýkrát verejne od jeho smrti. Počas živého prenosu sa rozplakala
včera o 08:48
VIDEO: Vdova po zavraždenom Kirkovi prehovorila prvýkrát verejne od jeho smrti. Počas živého prenosu sa rozplakala
VIDEO: Dráma na pražskom letisku. Lietadlo pri pristávaní narazilo zadnou časťou do dráhy
včera o 10:52
VIDEO: Dráma na pražskom letisku. Lietadlo pri pristávaní narazilo zadnou časťou do dráhy
Čo môže za rekordné horúčavy? Nová štúdia odhalila najväčších znečisťovateľov
dnes o 07:21
Čo môže za rekordné horúčavy? Nová štúdia odhalila najväčších znečisťovateľov
Ukrajinské drony zasiahli jednu z najväčších ruských rafinérií. Po páde trosiek vznikol požiar
dnes o 14:21
Ukrajinské drony zasiahli jednu z najväčších ruských rafinérií. Po páde trosiek vznikol požiar
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
2. 8. 2024 13:51
KOMENTÁR: Alžírska boxerka je pre slovenských politikov iba zámienka, aby mohli vyvolávať nenávisť
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
18. 8. 2025 6:26
Banky znižujú úroky na hypotékach. Podľa odborníčky je ten správny čas na kúpu nehnuteľností

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
včera o 13:39
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
Kvasinka sa dokáže prispôsobiť prostrediu.
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
pred 3 dňami
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
10. 9. 2025 6:30
Ako nerozflákať svoju prvú výplatu: Jednoduché rady, ktoré ti ušetria peniaze
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
3. 9. 2025 11:20
Ako získať financie popri štúdiu: Pozri si veľký prehľad štipendií, pôžičiek a grantov pre študentov
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
1. 9. 2025 12:15
PREHĽAD: Kde študenti ušetria a kde si priplatia. Takéto sú ceny internátov a bytov v krajských mestách
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia