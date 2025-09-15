Tragédia a možné motívy spustili v USA novú politickú a spoločenskú debatu.
Muž podozrivý z vraždy amerického konzervatívneho aktivistu a influencera Charlieho Kirka odmieta spolupracovať s vyšetrovateľmi a k činu sa nepriznal. Uviedol to guvernér Utahu Spencer Cox. Podľa médií má 22-ročný Tyler Robinson čeliť obvineniu z vraždy prvého stupňa, nezákonného použitia zbrane a marenia spravodlivosti. Kirk zomrel po tom, čo bol počas debaty na Utah Valley University smrteľne postrelený do krku.
Robinson je najstarší z troch bratov a žil so svojimi rodičmi v okrese Washington v Utahu, kde bola jeho rodina registrovaná ako republikáni.
Guvernér tvrdí, že podozrivý vyznával „ľavicovú ideológiu“
Ľudia z Robinsonovho okolia uviedli, že je inteligentným človekom a že trávil veľa času hraním videohier. V posledných rokoch sa však o politiku zaujímal viac a na rodinnej večeri pred 10. septembrom spomenul, že Kirk je v Utahu. Guvernér Cox v rozhovoroch pre médiá v nedeľu tvrdil, že Robinson vyznával „ľavicovú ideológiu“, hoci nebol spojený so žiadnou politickou stranou a jeho rodičia sú republikáni.
Vzťah s transrodovou osobou
V sobotu niekoľko amerických médií informovalo o Robinsonovom vzťahu s transrodovou osobou, vyvolalo to hnev aktivistov krajne pravicového spektra, pre ktorých sú otázky rodovej identity kľúčovou témou.
Konzervatívna influencerka Laura Loomerová, ktorá má prístup k Trumpovi, napr. vyzvala vyhlásiť trans hnutia za „teroristické“ a majiteľ platformy X Elon Musk zverejnil viacero príspevkov vyzývajúcich na zákaz liečby rodovej identity a odsudzujúcich ľavicovú ideológiu.
Pietna spomienka na Kirka sa uskutoční 21. septembra v Arizone, očakáva sa aj účasť Donalda Trumpa.