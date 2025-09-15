Kategórie
TASR
dnes 15. septembra 2025 o 16:56
Čas čítania 0:36

Polícia rozbila drogový gang na východe Slovenska. Jednému z podozrivých hrozí až 15 rokov

Kategória:
Slovensko
Polícia rozbila drogový gang na východe Slovenska. Jednému z podozrivých hrozí až 15 rokov
Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Muž, ktorý už bol za drogy odsúdený, čelí vážnym obvineniam. Dve ženy budú vyšetrovať na slobode.

Národná protidrogová jednotka rozbila drogový gang na východe Slovenska. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti s tým, že zadržali tri podozrivé osoby, pričom obvinili 30-ročného muža, ktorý už v minulosti bol za drogy odsúdený. Stíhaný je vo väzbe. Dve ženy budú vyšetrovať na slobode.

„Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru (PZ) v spolupráci s kriminalistami z Okresného riaditeľstva PZ Humenné a pohotovostným policajným útvarom z Prešova uskutočnili minulý týždeň akciu s krycím názvom Kengura. Akcia bola zameraná na drogovú trestnú činnosť v regióne Humenného,“ uvádza.

Okrem 30-ročného muža zadržali aj dve ženy vo veku 26 rokov. Pri osobných a domových prehliadkach, ako aj pri kontrole auta, zaistili väčšie množstvo pervitínu, mobilné telefóny a ďalšie predmety súvisiace s obchodovaním s drogami.

„Na vyhľadávanie drog bol použitý aj služobný pes,“ dodáva polícia. Obvinenému mužovi hrozí v prípade preukázania viny trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.

15. septembra 2025 o 13:09 Na Slovensku sa objavil invazívny japonský komár. Môže prenášať nebezpečné vírusy
15. septembra 2025 o 11:22 Kuriéri Woltu vyšli do ulíc. V Bratislave protestovali proti nízkym odmenám a tvrdým podmienkam
15. septembra 2025 o 7:22 Nemusíte čakať na každý mesiac. Túto dávku od štátu si môžete nechať vyplatiť naraz
policajné autá polícia SR
Zdroj: TASR/Pavol Zachar
