Natália Mišániová
dnes 15. septembra 2025 o 7:22
Čas čítania 0:44

Nemusíte čakať na každý mesiac. Túto dávku od štátu si môžete nechať vyplatiť naraz

Kategória:
Slovensko
Nemusíte čakať na každý mesiac. Túto dávku od štátu si môžete nechať vyplatiť naraz
Zdroj: Unsplash/Gabrielle Hendersoj

Tieto pravidlá vám môžu ušetriť starosti a peniaze.

Poistenec, ktorý poberá dávku v nezamestnanosti, si môže požiadať o jednorazové vyplatenie polovice zostávajúcej dávky, ak splní určité podmienky. Dávku musí poberať minimálne tri mesiace, podať písomnú žiadosť na predpísanom formulári a zároveň nesmie byť poberateľom starobného, predčasného alebo invalidného dôchodku, informuje denník Pravda.

Ak bola dávka vyplatená nesprávne alebo neprávom, poistenec ju musí vrátiť. Takéto situácie nastávajú napríklad v prípade, že nepredložil potrebné doklady, vedome prijímal dávku, na ktorú nemal nárok, alebo spôsobil jej nesprávne vyplatenie. Sociálna poisťovňa môže uplatniť nárok do troch rokov od zistenia chyby, najneskôr do desiatich rokov od vyplatenia, pričom je možné dohodnúť splátky až na 24 mesiacov.

Nárok na dávku sa premlčuje po troch rokoch, ak si ho poistenec neuplatní. V prípade úmrtia poberateľa prechádzajú nevyplatené sumy postupne na manžela alebo manželku, deti a rodičov.

Každý poistenec má právo uplatniť si dávku a požiadať o potvrdenie o jej výške či trvaní, zároveň však musí nahlásiť zmeny údajov, ako sú adresa, meno či rodinný stav, do ôsmich dní a doložiť požadované doklady. Ak nesúhlasí s rozhodnutím Sociálnej poisťovne, môže sa väčšinou odvolať, pokiaľ to zákon výslovne nevylučuje.

14. septembra 2025 o 9:49 Čas čítania 0:37 Chorvátske mestá chcú obmedziť predaj alkoholu. Problémy im robia najmä hluční turisti Chorvátske mestá chcú obmedziť predaj alkoholu. Problémy im robia najmä hluční turisti
13. septembra 2025 o 18:29 Čas čítania 0:45 Hlas zasahuje proti zvyšovaniu platov politikov. Solidarita s občanmi má prednosť, tvrdí strana Hlas zasahuje proti zvyšovaniu platov politikov. Solidarita s občanmi má prednosť, tvrdí strana
13. septembra 2025 o 17:02 Čas čítania 1:10 Nedostatky konsolidácie: Vyššie dane môžu odradiť kvalifikovaných ľudí od práce na Slovensku Nedostatky konsolidácie: Vyššie dane môžu odradiť kvalifikovaných ľudí od práce na Slovensku
peniaze, eurá
Zdroj: Unsplash/Markus Spiske
Správy z domova
Náhľadový obrázok: Unsplash/Markus Spiske
