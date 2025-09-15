Wolt tvrdí, že nový systém odmien reflektuje skutočné úsilie a väčšina kuriérov so spoluprácou zostáva spokojná.
Na facebookovej stránke Nekŕmte nás odpadom sa v piatok 12. septembra objavila správa o proteste kuriérov spoločnosti Wolt v Bratislave.
Podľa príspevku protest nebol len kvôli rozmarom, ale týkal sa existenčných otázok. Firma totiž nedávno znížila základnú odmenu kuriérov z 2 eur na 1,24 eura za objednávku bez predchádzajúceho upozornenia. To znamená, že za desať doručených objednávok denne dostanú namiesto 20 eur len 12,40 eura, čo môže mesačne znamenať stratu až 450 eur.
Autori príspevku upozornili, že kuriéri nie sú stroje a denne riskujú zdravie, aby ľudia mali teplé jedlo doma, a zaslúžia si spravodlivú odmenu. Zároveň mohli tieto protesty spôsobiť oneskorenia donášok po celom meste.
Komunikácia s kuriérmi je pre spoločnosť kľúčová
Na otázky o situácii reagovala spoločnosť Wolt pre tvnoviny.sk prostredníctvom hovorcu Tomáša Kubíka. Podľa neho firma situáciu sleduje a plánuje ju prediskutovať s partnerskými kuriérmi už nasledujúci týždeň. Dodal, že kuriéri sú pre spoločnosť kľúčoví a komunikácia s nimi je pravidelná a transparentná.
Protest mal súvisieť so zmenami v aplikácii pre partnerských kuriérov a novým systémom odmien, ktorý reflektuje čas a úsilie potrebné na doručenie. Spoločnosť uvádza, že tieto zmeny majú zabezpečiť spravodlivejšie ohodnotenie a podľa prieskumu väčšina kuriérov so spoluprácou zostáva spokojná, oceňuje flexibilitu a slobodu rozhodovania o pracovnom čase.
Kubík tiež pripomenul, že verejné diskusie obsahovali niektoré nepresné informácie a aktuálne nie sú známe všetky detaily, ktoré by mohli ovplyvniť zákazníkov v najbližších dňoch.