TASR
dnes 16. septembra 2025 o 17:39
Čas čítania 0:47

Bývalý policajný funkcionár donášal mafiánom sátorovcom. Pomohla mu novela Trestného zákona, dva jeho skutky sú premlčané

Kategória:
Slovensko
Zdroj: kniha ZLÁ KRV

Boris Drevenák je dlhé roky na úteku.

Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Banskej Bystrici sa v utorok začal nový proces s bývalým policajtom Borisom Drevenákom, ktorý mal z prostredia polície vynášať informácie zločineckej skupine sátorovci. Expolicajtovi, ktorý je niekoľko rokov na úteku, súd zastavil trestné stíhanie v dvoch skutkoch z dôvodu premlčania.

Sátorovci Sátorovci Zsolt Nagy alias Csonti ukazuje vyšetrovateľom miesto, kde zakopali telo. Juraj Bugár.
Zobraziť galériu
(9)

Hlavné pojednávanie s Borisom Drevenákom sa v utorok začalo bez prítomnosti obžalovaného. „Vedie sa konanie proti ušlému. Predmetom dnešného hlavného pojednávania okrem iného bolo rozhodnutie o premlčaní trestného stíhania pri niektorých skutkoch,“ priblížila za ŠTS Mária Horáková.

ŠTS v utorok rozhodol o zastavení trestného stíhania v dvoch skutkoch z troch. Ako priblížila Generálna prokuratúra (GP) SR, dôvodom je premlčanie po účinnosti novely Trestného zákona.

„Išlo o skutok podpory zločineckej skupiny sátorovcov a druhý skutok, prečin falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky - policajného preukazu,“ uviedla hovorkyňa GP Jana Tökölyová. Ako informoval portál aktuality.sk, bývalý policajt tak bude ďalej súdený len za pomoc pri vražde Vojtecha Écsiho z roku 2004.

Bývalý policajt Boris Drevenák bol v roku 2019 odsúdený za pomoc a vynášanie informácií sátorovcom na 17-ročný trest odňatia slobody. V roku 2023 Najvyšší súd SR rozsudok zrušil pre procesné pochybenia.

Zsolt Nagy v opustenej budove bývalej čárdy Kukurica ukazuje chladiarenskú komoru, kdeImre Czakó musel čakať na svoju smrť.
Zsolt Nagy v opustenej budove bývalej čárdy Kukurica ukazuje chladiarenskú komoru, kdeImre Czakó musel čakať na svoju smrť. Zdroj: kniha ZLÁ KRV
Súvisiace témy:
Po stopách slovenskej mafie Sátorovci
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Polícia Slovenskej republiky
Domov
Zdieľať
Diskusia