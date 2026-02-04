Firmy musia mať na reklamné správy či telefonáty váš súhlas, inak riskujú sankcie.
Problém nastáva najmä vtedy, keď firma posiela reklamné e-maily, SMS alebo volá bez vášho súhlasu a bez predchádzajúceho vzťahu. Nezákonné je aj to, ak sa odosielateľ nedá identifikovať, neumožňuje odhlásenie z reklamy alebo používa kontakty získané z verejných registrov na marketingové účely. V takýchto prípadoch ide o nevyžiadanú komunikáciu, za ktorú hrozia sankcie.
Telemarketing patrí medzi najproblematickejšie formy reklamy. Marketingové hovory sú povolené len so súhlasom volaného a firma musí vedieť tento súhlas preukázať. Ak tvrdia, že súhlas máte „automaticky“, nie je to pravda.
Dá sa za spam získať náhrada?
Za jeden nevyžiadaný e-mail, SMS či hovor zákon automatickú finančnú odmenu nepozná. Spotrebiteľ sa však môže brániť, požiadať firmu, aby s kontaktovaním prestala, alebo podať podnet na príslušné úrady. Pri opakovanom a vážnom zásahu do súkromia prichádza do úvahy aj súdna ochrana.