Na Slovensku smeruje do konkurzu ďalší známy podnik. Tatranská sladovňa z Popradu, ktorá vyrába slad na varenie piva, sa dostala do vážnych finančných problémov a jej krach je už len otázkou času. Podniku nepomohli ani miliónové dotácie z eurofondov, informoval o tom Denník E.
Firma mala problémy už od minulého leta
Pokus o oddlženie pod ochranou súdu v januári neuspel a spoločnosť sama priznala, že nemá dostatok financií na ďalšie fungovanie. Podľa nej by ďalšie snahy len odďaľovali nevyhnutný konkurz.
Situácia sa vyhrotila krátko po odchode Ladislava Lazára, bývalého spoluvlastníka a vplyvného predstaviteľa strany Smer. Súd už obnovil konkurzné konanie na návrh veriteľov a čaká sa na jeho oficiálne vyhlásenie. Podnik, ktorý kedysi zamestnával približne 30 ľudí, má dnes už len niečo vyše desať pracovníkov.
Tatranská sladovňa získala v rokoch 2016 až 2023 z eurofondov približne 5,75 milióna eur, no ani tieto peniaze ju nezachránili. Za jej pád má stáť najmä pokles spotreby piva v Európe, slabší dopyt po slade a lacnejšia konkurencia z Ukrajiny. V roku 2024 klesli tržby firmy na 4,7 milióna eur a skončila v strate takmer 1,4 milióna eur.