Akciu vykonala Protikorupčná jednotka ÚBOK Prezídia Policajného zboru v spolupráci s krajskou prokuratúrou.
Polícia obvinila primára jedného z oddelení nemocnice v Topoľčanoch z prijímania úplatkov. Obvinenie z trestného činu podplácania vzniesli aj voči ďalším ôsmim osobám. Policajnú akciu zameranú na preverovanie podozrení z korupcie vykonala Protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru, potvrdil hovorca Roman Hájek.
Úplatky dosahovali hodnotu stovky eur
Podľa doterajších zistení je primár obvinený z pokračujúceho trestného činu prijímania úplatkov v deviatich prípadoch. Úplatky mali byť poskytované v hotovosti v stovkách eur, prípadne vo forme vecných darov. Medzi obvinenými je aj zástupkyňa firmy z oblasti medicínskej techniky, pri ktorej mal úplatok dosiahnuť 500 eur. Všetky obvinené osoby sú stíhané na slobode.
Polícia akciu realizovala v spolupráci s Krajskou prokuratúrou v Nitre. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie zatiaľ nie je možné poskytnúť ďalšie podrobnosti.