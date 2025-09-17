Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 17. septembra 2025 o 7:12
Čas čítania 1:08

Koalícia na čele s komunistami má v Česku veľké plány. Chcú dvojciferný výsledok, ukončiť pomoc Ukrajine a vystúpiť z NATO

Kategória:
Zahraničie
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Koalícia na čele s komunistami má v Česku veľké plány. Chcú dvojciferný výsledok, ukončiť pomoc Ukrajine a vystúpiť z NATO
Zdroj: Unsplash/Anthony DELANOIX/na voľné použitie

Predstavili plánované zmeny.

Neformálna koalícia okolo hnutia Stačilo! predstavila v utorok v Ostrave svoj volebný program. Líderka zoskupenia, súčasná europoslankyňa za Komunistickú stranu Čiech a Moravy (KSČM) Kateřina Konečná vyhlásila, že v októbrových voľbách do Poslaneckej snemovne chcú dosiahnuť dvojciferný výsledok, informuje spravodajkyňa TASR na základe správ servera iDNES.cz a Seznam Zprávy.

Za najdôležitejšiu časť programu Konečná považuje zmenu zahranično-politickej orientácie Česka. „Nechceme si robiť nepriateľov, nechceme bojovať, chceme zahraničnú politiku diplomatickú,“ zdôraznila. Potvrdila, že by chceli ukončiť vojenskú podporu Ukrajine a podporujú tiež prípravu referenda o vystúpení z NATO či zrušenie zmlúv s USA.

Okrem toho sú za to, aby boli verejnoprávne médiá zoštátnené a koncesionárske poplatky zrušené. Vek odchodu do dôchodku chcú znížiť na 63 rokov a na základné potraviny, ktoré sú zdravé, by chceli nulovú DPH. Žiaci, študenti a dôchodcovia by tiež podľa Stačilo! mali mať bezplatné cestovanie verejnou dopravou.

4. septembra 2025 o 14:00 Čas čítania 5:41 Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor) Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)

Ďalej chcú zaviesť bezúročné pôžičky pre mladých novomanželov na rekonštrukciu bytu či vybavenie domácnosti vo výške až milión korún (viac než 41 000 eur), stavať minimálne 40 000 bytov ročne, ktoré sa budú prenajímať za pevne daný nájom. Sľubujú tiež päť týždňov dovolenky pre všetkých zamestnancov, každoročné zvyšovanie minimálnej mzdy o tritisíc korún či zvýšenie príplatku za prácu v noci.

Svoj program chce neformálna koalícia financovať zdanením mimoriadnych ziskov vo vybraných odvetviach, ako je zbrojársky či energetický priemysel, vrátiť elektronickú evidenciu tržieb (EET), ktorú vláda Petra Fialu zrušila, ďalej plánuje zaviesť daň z prázdnych bytov, bankovú sektorovú daň a ďalšie.

Konečná podľa servera iDNES.cz uviedla, že Stačilo! má v rámci ľavicového programu najviac spoločného s hnutím ANO. „Ak hnutie ANO bude chcieť napĺňať svoju ľavicovú politiku, nemôže ju napĺňať s nikým iným než s hnutím Stačilo!,“ povedala líderka kandidátky v Moravskosliezskom kraji.

16. septembra 2025 o 16:14 Čas čítania 0:53 Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty? Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
16. septembra 2025 o 21:09 Čas čítania 0:13 Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
16. septembra 2025 o 14:20 Čas čítania 0:47 Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Praha
Zdroj: TASR - Barbora Vizváryová
Všetko dôležité sa dozvieš medzi prvými
Každá informácia, ktorú zverejníme, prejde dôkladnou kontrolou našich skúsených redaktorov, aby sme zaručili, že dostávaš len overené fakty.
Prinášame ti objektívne spravodajstvo, na ktoré sa môžeš spoľahnúť.
Podpor nás prostredníctvom predplatného
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Česko Správy zo sveta
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR - Barbora Vizváryová
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
pred 3 hodinami
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
včera o 21:09
Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
včera o 14:20
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
dnes o 07:12
Koalícia na čele s komunistami má v Česku veľké plány. Chcú dvojciferný výsledok, ukončiť pomoc Ukrajine a vystúpiť z NATO
Koalícia na čele s komunistami má v Česku veľké plány. Chcú dvojciferný výsledok, ukončiť pomoc Ukrajine a vystúpiť z NATO
11. 9. 2025 13:06
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
včera o 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
včera o 14:20
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
včera o 21:09
Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
včera o 13:29
AKTUÁLNE: V Tatrách zastavili vlakovú dopravu. V železničnej stanici Poprad niekto nahlásil bombu
AKTUÁLNE: V Tatrách zastavili vlakovú dopravu. V železničnej stanici Poprad niekto nahlásil bombu
včera o 12:10
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
Kto patrí medzi špičku slovenskej medicíny? Forbes zostavil rebríček 75 najlepších lekárov
včera o 18:09
VIDEO: V Bratislave aktuálne demonštrujú tisíce ľudí. Gröhling chce na 17. novembra zvolať generálny štrajk
VIDEO: V Bratislave aktuálne demonštrujú tisíce ľudí. Gröhling chce na 17. novembra zvolať generálny štrajk
9. 9. 2025 18:10
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
Fínsko a Poľsko apelujú na Slovensko. Chcú okamžité ukončenie dovozu ruskej ropy
včera o 16:14
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádzaš sa na ňom aj ty?
9. 9. 2025 13:30
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
8. 9. 2025 7:46
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
TABUĽKA: Títo Slováci pôjdu do dôchodku až po sedemdesiatke. Pozri si prehľad podľa veku
11. 9. 2025 13:06
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
Sociálna poisťovňa posúva výplatu dôchodkov. Penzisti dostanú peniaze neskôr
10. 9. 2025 11:48
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
Konsolidácia prinesie veľký škrt pre dôchodcov. 13. dôchodok výrazne utrpí
Lifestyle news
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu pred 16 minútami
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal pred 30 minútami
Vo varšavskom metre otvorili knižnicu pod zemou. Okrem 16 000 kníh sa v nej nachádza aj bylinková záhrada či káva zdarma pred hodinou
Známy „Tinder Swindler“ bol zatknutý za ďalší podvod. Ženu z Berlína mal okradnúť o viac ako 40 000 eur pred 2 hodinami
Izrael nominoval na Oscara arabsky hovorenú drámu The Sea. V hlavnej úlohe je palestínsky chlapec pred 3 hodinami
Ed Sheeran už má naplánovaný posmrtný album. Prezradil názov aj myšlienku za tracklistom včera o 19:03
Záchranný tím vyrazil pre telo tragicky zosnulej Laury Dahlmeierovej. Urobili tak aj napriek jej vôli včera o 18:07
Už o pár dní otvoria záhadný list T. G. Masaryka. Jeho posledné slová budú odhalené po takmer 90 rokoch včera o 17:19
Víťazka Let's Dance sa vydala. Spievala jej Tina či Miro Jaroš, cez facetime zagratuloval aj Peter Sagan včera o 16:22
Taylor Swift je na vrchole nielen vďaka talentu. Harvardská expertka opísala 7 vlastností úspešného človeka, ktoré môžeš mať aj ty včera o 15:34
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Ministerku Šimkovičovú prepustili z nemocnice
pred hodinou
AKTUÁLNE: Ministerku Šimkovičovú prepustili z nemocnice
Aktuálne sa nachádza v domácej liečbe.
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
včera o 14:20
Raketa, ktorá v Poľsku zasiahla rodinný dom, nebola ruská ani ukrajinská. Pochádzala z poľského stíhacieho lietadla
VIDEO: Europoslankyňa tvrdo skritizovala Fica. Zo Slovenska robí „Putinovho trójskeho koňa“
včera o 12:31
VIDEO: Europoslankyňa tvrdo skritizovala Fica. Zo Slovenska robí „Putinovho trójskeho koňa“
Putin zverejnil detaily z cvičenia Západ 2025: V Bielorusku trénovalo 100 000 vojakov, prišli aj z Afriky a Ázie
pred 3 hodinami
Putin zverejnil detaily z cvičenia Západ 2025: V Bielorusku trénovalo 100 000 vojakov, prišli aj z Afriky a Ázie
AKTUÁLNE: Tylerovi Robinsonovi hrozí trest smrti. Obžalovali ho z vraždy aktivistu Kirka
včera o 21:30
AKTUÁLNE: Tylerovi Robinsonovi hrozí trest smrti. Obžalovali ho z vraždy aktivistu Kirka
Známu automobilku paralyzoval kyberútok. Závody stoja dlhé týždne a dodávateľské reťazce čelia kolapsu
včera o 19:13
Známu automobilku paralyzoval kyberútok. Závody stoja dlhé týždne a dodávateľské reťazce čelia kolapsu
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Slovensko Všetko
Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
včera o 21:09
Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici
pred 3 hodinami
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova
pred hodinou
Slovensko sa dočká návratu leta. Po daždivých dňoch prídu slnečné lúče a tropické teploty
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok
9. 8. 2025 16:50
Rekreačné nehnuteľnosti na Slovensku dosiahli nové cenové maximum. Mnohých prekvapí, v ktorom kraji sú najdrahšie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
dnes o 06:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Nespokojnosť, stagnácia či nezdravé pracovné prostredie dokážu postupne vyčerpať tvoju energiu, motiváciu a ovplyvniť aj osobný život.
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
včera o 09:02
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
pred 2 dňami
„Keď som stál prvýkrát pred triedou, úplne som zamrzol,“ tvrdí učiteľ Ivan Gábriš, ktorého Forbes zaradil do 30 pod 30
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
pred 4 dňami
Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
11. 9. 2025 16:25
Štát dvojnásobne preplatil kalibračné lietadlo s koženými sedadlami. Znova nakupoval od Strnada
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia