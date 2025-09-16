Aktuálne: Ministerku kultúry Šimkovičovú hospitalizovali v nemocnici

Hovorkyňa spresnila, čo sa stalo.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová skončila v nemocnici. Podľa pôvodných informácií denníka Plus 1 deň skolabovala. Hovorkyňa ministerstva Petra Demková však neskôr spresnila, že nešlo o kolaps, ale o „bežný problém, ktorý je veľmi nepríjemný“.
„Pani ministerka sa po podaní infúzie cíti lepšie,“ dodala hovorkyňa. Detailnejšie informácie o jej zdravotnom stave nie sú v súčasnosti známe.
