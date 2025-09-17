Kategórie
Anja Samardžija
dnes 17. septembra 2025 o 17:29
Čas čítania 0:59

V Európe sa šíri nebezpečná huba, prípad potvrdili aj na Slovensku. Ohrozuje najmä pacientov v nemocniciach

Kategória:
Zaujímavosti
V Európe sa šíri nebezpečná huba, prípad potvrdili aj na Slovensku. Ohrozuje najmä pacientov v nemocniciach
Zdroj: TASR/AP, ilustračná fotografia

V európskych nemocniciach sa šíri nebezpečná patogénna huba Candida auris.

Vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Táto huba je vysoko odolná voči liekom a predstavuje vážnu hrozbu pre zdravie verejnosti. 

Podľa odborníkov sa huba šíri najmä v nemocničných zariadeniach, kde sú pacienti náchylnejší na infekcie. Na Slovensku sa už potvrdil prvý prípad. 

13. septembra 2025 o 13:39 Čas čítania 0:42 Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom Na Slovensku potvrdili prvý prípad nebezpečnej infekcie. Je odolná aj voči liekom

"C. auris sa šíri už niekoľko rokov - od ojedinelých prípadov až po veľmi rozšírené v niektorých krajinách. To ukazuje, ako rýchlo sa môže v nemocniciach uchytiť. Nie je to však nevyhnutné. Včasné odhalenie a rýchla, koordinovaná kontrola infekcií môžu stále zabrániť ďalšiemu šíreniu," povedal Dr. Diamantis Plachouras, vedúci oddelenia antimikrobiálnej rezistencie a infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou ECDC. 

V rokoch 2013 až 2023 bolo v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) zaznamenaných viac ako štyritisíc prípadov infekcie touto hubou. Len v roku 2023 sa počet prípadov prudko zvýšil na 1 346 v 18 krajinách. Najviac prípadov za posledných desať rokov zaznamenali Španielsko, Grécko, Taliansko, Rumunsko a Nemecko.

Nie je však dôvod na obavy. „Z epidemiologického hľadiska je to znepokojujúce, ale u jednotlivých pacientov je pravdepodobnosť kontaktu nízka,“ povedal Oliver Kurzai, riaditeľ Inštitútu hygieny a mikrobiológie na Univerzite Júliusa a Maximiliána vo Würzburgu.

Podľa CDC môže C. auris spôsobiť infekciu v rôznych častiach tela, ako sú krv, rany alebo uši. Príznaky infekcie spôsobenej C. auris závisia od miesta a závažnosti infekcie. Môžu byť podobné príznakom bakteriálnych infekcií, napríklad horúčke alebo zimnici. Neexistuje jednotný súbor špecifických príznakov, ktoré by boli typické výlučne pre infekcie spôsobenou touto hubou. 

12. septembra 2025 o 13:57 Čas čítania 1:00 Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku Populárny deodorant spôsobil ženám vážnu kožnú reakciu. Predávajú ho aj na Slovensku
11. septembra 2025 o 19:00 Čas čítania 0:27 Prešov dostane modernú fakultnú nemocnicu. Štát podpísal zmluvu za takmer pol miliardy eur Prešov dostane modernú fakultnú nemocnicu. Štát podpísal zmluvu za takmer pol miliardy eur
8. septembra 2025 o 18:32 Čas čítania 0:42 Zväz ambulantných poskytovateľov žiada okamžité odvolanie Petra Kotlára. Odborníci sa obrátili na Roberta Fica Zväz ambulantných poskytovateľov žiada okamžité odvolanie Petra Kotlára. Odborníci sa obrátili na Roberta Fica
Zdroj: startitup.sk, europa.eu
Zdroj: startitup.sk, europa.eu
Náhľadový obrázok: TASR/AP, ilustračná fotografia
