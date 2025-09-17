V európskych nemocniciach sa šíri nebezpečná patogénna huba Candida auris.
Vyplýva to zo správy, ktorú vo štvrtok zverejnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Táto huba je vysoko odolná voči liekom a predstavuje vážnu hrozbu pre zdravie verejnosti.
Podľa odborníkov sa huba šíri najmä v nemocničných zariadeniach, kde sú pacienti náchylnejší na infekcie. Na Slovensku sa už potvrdil prvý prípad.
"C. auris sa šíri už niekoľko rokov - od ojedinelých prípadov až po veľmi rozšírené v niektorých krajinách. To ukazuje, ako rýchlo sa môže v nemocniciach uchytiť. Nie je to však nevyhnutné. Včasné odhalenie a rýchla, koordinovaná kontrola infekcií môžu stále zabrániť ďalšiemu šíreniu," povedal Dr. Diamantis Plachouras, vedúci oddelenia antimikrobiálnej rezistencie a infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou ECDC.
V rokoch 2013 až 2023 bolo v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) zaznamenaných viac ako štyritisíc prípadov infekcie touto hubou. Len v roku 2023 sa počet prípadov prudko zvýšil na 1 346 v 18 krajinách. Najviac prípadov za posledných desať rokov zaznamenali Španielsko, Grécko, Taliansko, Rumunsko a Nemecko.
Nie je však dôvod na obavy. „Z epidemiologického hľadiska je to znepokojujúce, ale u jednotlivých pacientov je pravdepodobnosť kontaktu nízka,“ povedal Oliver Kurzai, riaditeľ Inštitútu hygieny a mikrobiológie na Univerzite Júliusa a Maximiliána vo Würzburgu.
Podľa CDC môže C. auris spôsobiť infekciu v rôznych častiach tela, ako sú krv, rany alebo uši. Príznaky infekcie spôsobenej C. auris závisia od miesta a závažnosti infekcie. Môžu byť podobné príznakom bakteriálnych infekcií, napríklad horúčke alebo zimnici. Neexistuje jednotný súbor špecifických príznakov, ktoré by boli typické výlučne pre infekcie spôsobenou touto hubou.